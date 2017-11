Israel vil stoppe «svarteliste» fra Vestbredden

Israel prøver å blokkere en FN-database med bedrifter som opererer i bosetninger på Vestbredden - og får støtte fra Trump-administrasjonen.

Det er FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) som bestilte databasen i mars 2016 for å etterforske implikasjonene de israelske bosetningene på Vestbredden har på palestinere, melder nyhetsbyrået AP.

De fleste land i verden anser de israelske bosetningene som ulovlige, noe Israel selv benekter.

Nå frykter Israel at den såkalte «svartelisten», som forventes publisert på nyåret, kan skremme bedrifter fra å operere i bosetningene.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å sørge for at den listen ikke ser dagslys, sier Israels FN-ambassadør Danny Danon til AP.

Får støtte av USA

Trump-administrasjonen, som trakk USA ut av UNESCO i oktober fordi de mener organisasjonen er antiisraelsk, har vist Israel støtte også i denne saken.

– Vi ser på denne type svarteliste som kontraproduktiv, sa talsperson Heather Nauert for det amerikanske utenriksdepartementet nylig.

FN-ambassadør Nikki Haley, kvinnen som overbeviste Trump om tøffere Iran-sanskjoner, har tidligere kritisert FNs menneskerettighetsråd i en tale, men det er lite sannsynlig at USA vil trekke seg fra UNHRC dersom listen blir publisert.

150 selskaper har mottatt varselbrev

100 lokale og 50 internasjonale selskaper har fått varselbrev om at de vil være på listen, ifølge israelske tjenestemenn.

Disse selskapene har enda ikke blitt identifisert, men en anonym tjenestemann sier det blant annet dreier seg om israelske banker, supermarkeder, restaurantkjeder, bussselskaper og sikkerhetsfirmaer samt en rekke internasjonale leverandører til byggingen og vedlikeholdet av de kontroversielle bosetningene.

Israels nasjonale telefonselskap, Bezeq, er det eneste som har bekreftet å ha mottatt et slikt brev. Administrerende direktør Stella Handler publiserte en kopi i et sint innlegg på Facebook som hun senere fjernet.

– Rådets partiskhet mot Israel er så ekstrem at det har mistet all relevanse i verden, skrev hun.

