Derfor strides de om Jerusalem

JERUSALEM (VG) Byen er hellig for tre religioner. Det gjør Jerusalem til et kokepunkt.

Takket være Donald Trump har en av Midtøstens aller mest betente rifter, Israel/Palestina-konflikten, blusset opp til full styrke den siste uken.

Palestinerne i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og Gazastripen raser etter at den amerikanske presidenten onsdag utropte Jerusalem som Israels hovedstad.

I den omstridte gamlebyen i Jerusalem ligger de helligste stedene til de tre abrahamittiske religionene jødedom, kristendom og islam.



VG besøker dem for å forstå kjernen i Trump-striden.

MULTIRELIGIØST: Jødedom, kristendom og islam er sterkt representert i Jerusalem. Foto: Helge Mikalsen , VG

Jøden: – Hyggelig å bli anerkjent

Med skueplass til Vestmuren, populært kalt Klagemuren, står jødiske Zvika Brenner. Han er født i Jerusalem, men har bodd mange år i USA. Det er lørdag og sabbat, og han og de to barnebarna besøker Tempelhøyden for å be.

– Jeg trenger ikke Trump til å fortelle meg hvor hjertet mitt ligger eller hvor hovedstaden min er. Jeg ta takker Gud, ikke Trump, hver dag jeg våkner. Men det er hyggelig å bli anerkjent, sier Brenner.

– Det var på tide. USA har utsatt dette i flere tiår. Endelig tenker noen utenfor boksen. Trump kom inn i bildet, og sa: «Cut out the bullshit!»

Ikke å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad er som å nekte for at Oslo er hovedstad i Norge, ifølge Brenner.

Han tror ikke Trumps Jerusalem-uttalelse vil skape mer trøbbel enn det som allerede finnes i byen.

– Dette er glemt om tre dager, sier Brenner.

Samtidig, bare noen hundre meter unna, er det store opptøyer og sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Over hundre mennesker er blitt såret og fire er drept de siste dagene.

Muslimen: – Trump vil kaste oss ut

BLIKKENSLAGER: Den palestinske blikkenslageren Juma Ganfar (53) går fast og ber i den kjente al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem. Vi møter ham i butikken hans i gamlebyen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Al-Aqsa-moskeen ligger et steinkast unna Klagemuren. Moskeen er islams største helligdom etter Kaba og profeten Muhammeds grav. Like ved ligger en annen muslimsk helligdom: Klippedomen.

Kun muslimer får slippe inn for øyeblikket, bak det israelske sikkerhetspolitiet.

VG møter den palestinske blikkenslageren Juma Ganfar (53) i hans butikk inne i gamlebyen.

– Trump er en gal mann. Han vil kaste oss ut av vårt eget hjem. Men han kan ikke bestemme over noe som helst her. Gud er sterkere enn Trump, sier Ganfar da vi spør han om presidentens uttalelse.

Jerusalem er arabisk, slår 53-åringen fast, og insisterer på at vi skal kalle stedet Moskéhøyden, ikke Tempelhøyden. «Vi blir her. Vi dør her», sier han.

Ganfar tror ikke på noen politisk løsning for Jerusalem eller Israel/Palestina.

– Vi arabere er villige til å akseptere Jerusalem som en delt hovedstad, men jødene vil aldri godta det, mener han.

Kristne: – Vi vil aldri forenes

«GUDS UTVALGTE STED»: Munken Theodulos (37) (t.h.), presten Antiochos (50) og Joanna (48) vokter Jesus' gravkammer i Gravkirken i Øst-Jerusalem. Foto: Helge Mikalsen , VG

I Gravkirken i Øst-Jerusalem står kristne timevis i kø for å komme inn i det de mener er Jesus' tomme gravkammer. Jesus skal ha blitt korsfestet, vasket og gravlagt her, før han gjenoppsto fra de døde.

Gravkammeret voktes av den gresk-ortodokse munken Theodulos (37).

– Vi valgte ikke dette stedet. Gud valgte det for oss. Vi har ingen våpen, vi har bare vår tro. Og den er sterk her, hvor vi føler Jesus' kraft, sier han.

Theodulos mener det er rom for både kristne, jøder og muslimer i Jerusalem, men legger ikke skjul på at han er overbevist om at de alltid vil være dypt splittet.

– Dypest sett kan vi aldri forenes, siden vi ikke deler samme tro. Men vi kan være politisk korrekte på overflaten.

LANGSVEIS FRA: Kristne fra hele verden kommer til Gravkirken i Øst-Jerusalem. Mange ber ved steinen der Jesus legeme skal ha blitt vasket etter hans død på korset. Foto: Helge Mikalsen , VG

PS! Striden om Jerusalem strekker seg langt tilbake i tid:

• Byen ble delt i to under krigen i 1948 mellom araberne og israelerne. Vest-Jerusalem var styrt av Israel, Øst-Jerusalem av Jordan. Under seksdagerskrigen i 1967 erobret Israel den østlige delen.

• Øst-Jerusalem, som palestinerne håper skal bli hovedstad i en fremtidig palestinsk stat, har altså vært okkupert og senere annektert i 50 år.