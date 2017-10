Skandale fører til nyvalg på Island

Lørdag går islendingene til valgurnene igjen, etter at nok en statsminister er felt av skandale.

En av de sterkeste kandidatene til å vinne valget er Venstrebevegelsen de grønne, som ligger nesten likt med Selvstendighetspartiet på meningsmålingene.

Sistnevnte har gjort en sterk valgkamp, til tross for at skandaler har veltet de to siste statsministrene:

Forrige gang Islands regjering kollapset var i 2016. Det var fordi daværende statsminister var involvert i Panama Papers-skandalen. Den nåværende statsministerens far knyttes også til Panama Papers.

Men det som nå har ført til regjeringskrise og nyvalg, handler om seksuelle overgrep mot barn. Statsminister Bjarni Bendiktsons far har en rolle i saken, noe justisministeren har forøkt å holde hemmelig.

FELT: Panama papers skandalen felte også en statsminister på Island. Foto: Halldor Kolbeins , AFP

Renvasket straffedømt

Det finnes en lov på Island som innebærer at straffedømte kan søke om å få rensket sitt rulleblad, blant annet for å kunne søke på stillinger, om de har sonet sin straff.

En slik søknad krever erklæringer fra tre renommerte borgere, som går gode for den som ønsker å renvaskes.

Statsminister Bendiktsons far skrev for en tid tilbake et brev til justisdepartementet der han anbefalte renvasking av en mann som i 2004 ble dømt til fem og et halvt års fengsel for gjentatte ganger å ha forgrepet seg på sin stedatter, fra hun var fem til hun hadde fylt 17 år.

Justisministeren informerte statsministeren om at faren hans var en av de tre som gikk god for mannen. Det skjedde allerede i juli, men de har blånektet å opplyse om det. Dermed har de gått bak ryggen til statsrådene, regjeringen og befolkningen.

Familien til offeret ønsket nemlig å få innsyn i hvem som hadde gått god for renvaskingen av den sex-dømte mannen. Det ville ikke justisdepartementet gi. Beslutningen ble nylig tilbakevist av en komité i alltinget, som er det islandske parlamentet.

KONTOR: Statsministerens kontor i reykjavik sentrum. Foto: Halldor Kolbeins , AFP

Sinne

Saken førte til at Partiet Lys fremtid trakk seg fra regjeringen tidligere i høst, og statsministeren skrev ut nyvalg.

Saken har skapt enormt sinne i den islandske befolkningen. De er lei av korrupsjon og hemmelighold, som har ridd sagaøya som en mare i mange år.

Statsminister Bendiktsons familie er en av de rikeste på Island.

Hvis Venstrebevegelsen de grønne vinner, kan 41 år gamle Katrin Jakobsdottir bli statsminister.

I følge meningsmålinger har hun mange flere tilhengere enn partiet hun leder – annenhver islending vil gjerne ha henne som sin neste leder. Folk ser henne som en annen type leder enn dem Island har hatt de siste årene.

NY STATSMINISTER?: Leder av Venstrebevegelsen de grønne, Katrin Jakobsdottir kan bli Islands nye statsminister etter valget i morgen. Foto: Halldor Kolbeins , AFP

Unge favoritt

Hennes tilhengere beskriver henne som ærlig, ambisiøs og direkte.

Jakobsdottir har tre barn, bor i blokk og sykler til jobben hver dag. Hun kommer fra en familie med diktere og politikere. Vinner hun, føyer hun seg inn i rekken av nyvalgte, yngre ledere i Europa, som Emmanuel Macron , Leo Varadkar og Sebastian Kurz.

Jakobsdottir vil øke skattene for de rikeste, bruke utbytte far bankene til å gjenoppbygge infrastruktur og redusere offentlig gjeld. Hun vil gjøre Island karbon-nøytralt og bruke betydelig mer penger på utdanning og helse. Hun har tidligere vært utdanningsminister.

Jakobsdottir er mot islandsk NATO og EU-medlemskap, og er skeptisk til frihandel, blant annet med henvisning til menneskerettigheter.

Skulle Ventrebevegelsen de grønne vinne, vil de se mot sosialdemokratene, Fremskrittspartiet og Piratpartiet som mulige samarbeidspartnere.