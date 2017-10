Islandske medier har fått tilgang på dokumenter som viser at statsministeren kan ha drevet med innsidehandel rett før bankkollapsen i 2008. De har fått rettslig forbud mot å skrive om saken.

Den islandske avisen Stundin, den undersøkende journalistgruppa Reykjavik Media og The Guardian meldte den 6. oktober om at Islands statsminister Bjarni Benediktsson, som satt i finanskomiteen i 2008, kvittet seg med aksjer verdt rundt 3,5 millioner norske kroner få dager før banken Glitnir kollapset i finanskrisen.

Mandag ble det kjent at det kjent at islandske medier har fått rettslig forbud mot å skrive om anklagene.

Redaktør Jón Trausti Reynisson i avisen Stundin forteller til VG at de fikk tilgang på en rekke dokumenter som de har jobbet med, og allerede hadde laget flere saker om statsministeren og hans familie ut fra disse dokumentene. Han forteller at sysselmannen, to andre fra myndighetene og Glitnirs advokat møtte opp på avisens kontorer mandag, uten forvarsel.

– De framsatte tre krav. Det første var at vi slettet alle nyhetssakene vi allerede hadde publisert på nett basert på dokumentene. Det er for det første udemokratisk, og for det andre umulig, understreker Reynisson overfor VG og fortsetter:

– Det andre kravet var at vi ga alle kopiene av dokumentene vi hadde til Glitnir. Det nektet vi å gjøre, og vi fikk sysselmannen til å akseptere at det var umulig. Det tredje kravet var at vi skulle slutte å skrive saker basert på informasjonen i dokumentene. Dette kravet fra Glitnir aksepterte sysselmannen, forteller redaktøren.

Bakgrunn: E24: Islands statsminister solgte aksjer i bank timer før den kollapset

Statsministeren nekter for innsidehandel

Avisene har dokumentert at statsminister Benediktsson solgte unna aksjer verdt 119 millioner islandske kroner, tilsvarende rundt 3,5 millioner norske kroner, like før Glitnir kollapset. Faren og onkelen solgte også unna sine aksjer.

– Avisene har jobbet med et omfattende materiale. De har fått tak i referater fra møtene, og eposter som dokumenterer at det var løpende kontakt med bankfolk i Glitnir og Benediktson, sier Island-kjenner og grunnlegger av nettstedet Islandsk.no, Albert Einarsson, til VG.

– Et møte var to dager før han solgte aksjene, legger han til.

Fordi Benediktsson, faren og onkelen skal ha tatt ut disse pengene like før banken kollapset, unngikk de tap. Dermed kan det se ut som om Benediktsson brukte informasjon han fikk som folkevalgt om bankens status til å redde seg og sine fra store tap.

Benediktsson nekter selv for at han skal ha fått innsideinformasjon av Glitnir som han har misbrukt for privat gevinst. På sin Facebook-side skriver han at alle møtene med Glitnir var helt vanlige møter, og skriver at avisene som trekker fram dette har drevet med slett kildearbeid.

Regjeringskrise på Island: – Klinkende klart at det er vedvarende korrupsjon

Redaktør: Absurd

Avsløringen skjedde på bagrunn av lekkede dokumenter fra Glitnir. Det var banken selv som ba sysselmannen om å forby mediene å skrive om saken. Dette fikk de midlertidig medhold i, fordi dokumentene inneholder sensitive økonomiske opplysninger.

– Hva synes du om Glitnirs argument om at disse dokumentene ikke kan brukes fordi de inneholder sensitive opplysninger om tusenvis av personer?

– Det blir ganske absurd, for de håndhever loven før den er brutt. Naturligvis vil vi vurdere alle opplysningene og ikke dekke noe som ikke er nyhetsverdig. Inntil nå har vi kun omtalt opplysninger som omhandler virksomhetene til statsministeren og hans familie, sier Stundin-redaktøren til VG.

– Et angrep på pressefriheten

Glitnir har frem til mandag på å legge sine krav frem for retten. Så må saken behandles, noe som kan ta flere uker. Valget på Island er om litt over en uke, 28. oktober.

– Det er dermed tydelig at vi ikke har tillatelse til å dekke denne saken før valget. Det er et irreversibelt faktum som vi mener er skadelig for demokratiet vårt, og skaper mistillit til myndighetene blant islendinger, sier han.

Redaktøren forteller at mange har støttet avisen i etterkant av det som skjedde, og protestert på avgjørelsen ved å kjøpe abonnementer.

– Jeg tror ikke man tenker at et slikt angrep på pressefriheten kan skje i vår del av verden, og derfor tar mange i Norge lett på det. Men dette er en ekstremt alvorlig sak, mener islandkjenner Albert Einarsson.

Tredje skandale på et år

Det er ikke lenge siden forrige regjeringskrise på Island. Da kom det fram at statsministerens far hadde anbefalt renvasking av en pedofil mann dømt for voldtekt av sin stedatter. Dette ble holdt unna offentligheten, og statsminister Benediktsson skal ha visst om det.

Etter skandalen trakk det ene koalisjonspartiet seg, og regjeringen som ble valgt den 29. oktober 2016 hadde ikke lenger flertall. Det er derfor det nå skal holdes nyvalg.

Forrige gang Islands regjering kollapset var i 2016 . Dette var på grunn av Panama Papers-skandalen der ble avdekket at daværende statsminister Sigmundur Gunnlaugsson fra Islands sentrumsparti hadde hatt store summer i skatteparadis. Den nåværende statsministerens far knyttes også til Panama Papers.

– Korrupsjonen er så stor på Island at det er vanskelig for nordmenn å forstå. Det har blitt så normalt at man ser forbi det, mener Einarsson.

Gunnlaugsson ble konfrontert med Panama Papers-saken under et TV-intervju og kunngjorde ikke lenge etter at han trakk seg. Nå har han grunnlagt et nytt politisk parti og stiller igjen til valg den 28. oktober.

– Det er bare å tenke seg at en norsk statsminister skulle gjemme bort store summer på jomfruøyene, bli avslørt på direkten på NRK og forlate intervjuet midt i sendingen, for så å måtte gå av som statsminister – og så stille til valg med et nytt parti et år senere.