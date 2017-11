Svensk politiker blir trolig sparket etter muslim-uttalelser

PARTIET REAGERER: Sverigedemokraterna har nå satt i gang en intern vudering av politikeren Martin Strid, etter at han under helgens landsmøte uttalte at muslimer ikke er 100 prosent mennesker. Partileder Jimmi Åkesson (bildet) har så langt ikke kommentert saken.

Foto: Henrik Montgomery

TT / NTB Scanpix