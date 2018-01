Trump mener det er tid for endring i Iran

USAs president Donald Trump ga mandag sin støtte til demonstrantene i Iran. Så langt er tolv bekreftet døde i demonstrasjonene, og flere hundre er pågrepet.

Iransk TV rapporterer om tolv døde siden demonstrasjonene i Iran begynte i landets nest største by, Mashhad, torsdag.

Det melder nyhetsbyrået AP tidlig mandag ettermiddag.

Hundrevis av personer skal siden ha blitt pågrepet. Ifølge statlig TV skal iranske sikkerhetsstyrker ha slått tilbake mot «bevæpnede demonstranter» som forsøkte å ta over politistasjoner og militærbaser.

Folket protesterer mot president Hassan Rouhani og hans regjering, og noen protesterer mot landets øverste leder og åndelige overhode, ayatolla Ali Khamenei.

Trump har stått bak kraftige økonomiske sanksjoner mot landet og er kritisk til den sittende regjeringen. Mandag ga han sin støtte til demonstrantene.

– Iran svikter på alle plan. Tiden er inne for forandring, tvitret han.

Presidenten advarer demonstrantene

– Irans folk står fritt til å demonstrere. Offentlige myndigheter og institusjoner må ha rom for kritikk, sa Rouhani søndag, men advarte folk mot å bruke vold.

Presidenten erkjente at folk er misfornøyde med den islamske republikkens skakkjørte økonomi, men understreket samtidig at regjeringen ikke vil nøle med å bruke makt overfor dem de anser som lovbrytere.

Myndighetene i Iran blokkerte midlertidig nyttårsaften de sosiale mediene Instagram og Telegram. Mandag kan brukere igjen benytte seg av plattformene, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Nyhetsportalen Aftabnews meldte søndag at rundt 100 demonstranter skal være pågrepet i byen Arak, 240 kilometer sørvest for hovedstaden Teheran. Ifølge ubekreftede meldinger videreformidlet på internett, skal mellom 100 og 800 personer ha blitt anholdt i forbindelse med demonstrasjonene.

Tidligere mandag sa en iransk folkevalgt at to personer var skutt og drept i demonstrasjoner i byen Izeh sørvest i landet. Så langt er det meldt om demonstrasjoner også i Kermanshah og Khorramabad vest i Iran, Shahinshahr i nordvest og Zanjan i nord.

Det er ventet at iranske folkevalgte skal samles til et hastemøte om situasjonen i løpet av mandag.

Eksperter: – Rouhanis prosjekt vakler

Demonstrasjonene i Iran begynte torsdag, som protester mot stigende priser og høy arbeidsledighet, men de har utviklet seg til mer omfattende protester mot president Hassan Rouhani og hans regjering.

– Det stående problemet er økonomien, og Rouhanis regjering som ikke har vært populær. Arbeidsløsheten er et enormt problem. Inflasjonen er ødeleggende for de aller fleste. Det har vært så mange ting som har skjedd som har opprørt folk, sier religionshistoriker og midtøstenekspert Kari Vogt ved Universitetet i Oslo til NTB mandag.

PRESIDENT: Hassan Rouhani. Foto: AP / NTB Scanpix

Vogt mener at situasjonen vi nå ser i Iran, må sees i lys av det som skjer i Midtøsten for øvrig.

– Iran er på mange måter mektige stormakters fiende – stormakter som USA og Saudi-Arabia. Rouhanis diplomater har gjort en vellykket innsats for å få USA' sanksjoner knyttet til atompolitikken hevet. Dette åpnet for nye muligheter på den økonomiske fronten, og den åpningen er nå satt i fare, dels ved at USA holder fast ved sin sanksjonspolitikk.

Seniorforsker Kjetil Selvik i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) deler Vogts syn på den voksende misnøyen med presidentens regjering. Han mener demonstrasjonene i Iran kan føre til en betydelige svekkelse av dagens regjering.

– Rouhanis politiske prosjekt har vært å være en modererende kraft i det iranske regimet, men det er vanskelig å gjennomføre et slikt prosjekt når det skytes i gatene. Regimet som sådan vil nok bestå. Iran har et ekstremt sterkt sikkerhetsapparat som ikke nøler med å bruke makt, sier Selvik til NTB.