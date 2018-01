Statlig iransk TV: Ti personer drept i demonstrasjoner

Statlig iransk TV melder at ti personer er drept i demonstrasjoner rundt i landet de siste dagene, uten å komme med ytterligere detaljer.

Det melder nyhetsbyrået AP mandag formiddag. Ifølge statlig TV skal iranske sikkerhetsstyrker ha slått tilbake mot «bevæpnede demonstranter» som forsøkte å ta over politistasjoner og militærbaser.

Tidligere mandag sa en iransk folkevalgt at to personer er skutt og drept i demonstrasjoner i byen Izeh sørvest i landet.

– Folket i Izeh, i likhet med i andre byer, holdt en protest mot økonomiske problemer. Dessverre førte den til drapene på to personer og skader på andre, sa folkevalgte Hedayatollah Khademi til nyhetsbyrået ILNA.

Bakgrunn: Menneskerettighetsforkjemper: – Demonstrasjonene i Iran er bare begynnelsen

– Jeg vet foreløpig ikke om det var politi eller demonstranter som sto for skytingen i går kveld, fortsetter han.

Demonstrasjonene i Iran begynte torsdag, angivelig som protest mot stigende priser og høy arbeidsledighet. Men det har utviklet seg til mer omfattende protester mot president Hassan Rouhani og hans regjering. Flere personer er pågrepet, og lørdag ble to personer drept i byen Dorud. Myndighetene hevder IS sto bak drapene.Slik har demonstrasjonene vært:

– Fritt til å demonstrere



Så langt i 2018 er det meldt om demonstrasjoner i byene Izeh, Kermanshah og Khorramabad vest i Iran, Shahinshahr i nordvest og Zanjan i nord.

Det er ventet at iranske folkevalgte skal samles til et hastemøte om situasjonen i løpet av mandag, dagen etter at president Hassan Rouhani kom med sin første kommentar om de pågående demonstrasjonene.

Les også: Nye protester mot presidenten i Iran: To demonstranter drept

– Irans folk står fritt til å demonstrere. Offentlige myndigheter og institusjoner må ha rom for kritikk, sa Rouhani søndag. Han advarte mot å bruke vold.

– Kritikk er noe annet enn voldsbruk og å ødelegge offentlige eiendommer.

Myndighetene i Iran blokkerte midlertidig nyttårsaften de sosiale mediene Instagram og Telegram. Mandag kan internettbrukere igjen benytte seg av plattformene, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Se protestene mot valgresultatet tidligere:

Pågripelser

Ifølge ubekreftede meldinger videreformidlet på internett, skal mellom 100 og 800 personer ha bitt anholdt i løpet av protestene rundt i landet.

Nyhetsportalen Aftabnews meldte søndag at rundt 100 demonstranter skal være pågrepet i byen Arak, 240 kilometer sørvest for hovedstaden Teheran. Pågripelsene skjedde etter at en demonstrasjon mot myndighetene skal ha utartet og blitt voldelig.

Rouhani: – Iran har aldri hatt sterkere stilling i Midtøsten

Tolv politifolk ble skadd i sammenstøt med demonstranter, sier guvernør Ali Aghazadeh.

Lørdag ble over 200 demonstranter pågrepet i Teheran. Torsdag og fredag ble over 50 mennesker pågrepet.

(©NTB)