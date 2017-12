Nye protester mot presidenten i Iran: To demonstranter skal ha blitt skutt

For tredje dag på rad fyller mennesker som protesterer mot president Rouhani og hans regjering gatene i Iran.

Det er ikke vanlig at det bryter ut demonstrasjoner i Iran, der sikkerhetsstyrkene har et jerngrep om befolkningen. Siden torsdag har tusenvis iranere protestert mot myndighetene i flere av landets byer.

Lørdag spredte demonstrasjonene seg også til hovedstaden Teheran, der nyhetsbyrået Fars har meldt om at hundrevis av studenter protesterte utenfor universitetet i Teheran der de ropte slagord mot myndighetene.

Myndighetene har rettet en skarp advarsel til demonstrantene.

– Vi oppfordrer alle som mottar oppfordringer om å delta i disse ulovlige demonstrasjonene til å holde seg unna, fordi det vil bare skape trøbbel for dem selv og for andre borgere, sier innenriksminister Abdulrahman Rahman Fazli og advarer om konsekvenser dersom ikke oppfordringen følges.

Demonstrasjonene mot myndighetene er trolig de største siden de omfattende protestaksjonene etter det svært omstridte valget i 2009.

Stort politioppbud

I byen Dorud vest i landet opplyser øyenvitner at to demonstranter ble skutt og drept av politiet, men det er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En video lagt ut på sosiale medier viser to personer som bæres bort av meddemonstranter, melder Reuters. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de to eventuelt har eller om videoen er ekte.

RØYK-GRANATER: Bildet viser en student som demonstrerer ved Teherans universitet, der opprørspolitiet har kastet røyk-granater for å stagge demonstrasjonene. Foto: , AP

Samtidig har flere titusenvis andre iranere demonstrert til støtte for president Hassan Rouhani og resten av regjeringen. Rouhani har så langt ikke kommentert demonstrasjonene.

En iransk tjenestemann opplyste fredag at 52 personer var pågrepet etter demonstrasjoner i en rekke byer, der folk rettet sinnet sitt mot presidenten i protest mot stigende priser og høy arbeidsledighet.

Frustrerte over økonomien

Irans visepresident Eshaq Jahangiri hevder de økonomiske problemene var påskuddet for demonstrasjonene, men at det lå andre motiver bak. Noen av demonstrantene ropte «Død over Rouhani».

Rouhani, som ble gjenvalgt i mai, har satt seg som mål å rydde opp i den kaotiske banksektoren, øke utenrikshandelen og få kontroll over inflasjonen.

Ifølge Reuters er det derimot stor misnøye rundt den høye arbeidsledigheten i landet, inflasjon anklager om korrupsjon som er bakgrunnen for demonstrasjonene.

Noen av demonstrantene har også tatt opp andre politiske saker, som Irans dyre innblanding i regionale konflikter som den i Syria.

STUDENTER I PROTEST: En rekke studenter har samlet seg på skoleområdet ved Tehran University under den pågående protesten. Foto: , AP

USA fordømmer

USA fordømmer pågripelsene og uttaler at landet overvåker situasjonen. Washington oppfordrer alle land til «å offentlig støtte det iranske folk og deres krav til grunnleggende menneskerettigheter».

– Irans ledere har gjort det rike landet med en rik historie og kultur til en økonomisk utvannet bandittstat hvor den største eksporten er vold, blodsutgytelse og kaos, sier talskvinne for utenriksdepartementet, Heather Nauert.

President Donald Trump har lagt ut en twitter-melding om demonstrasjonene, og Irans reaksjoner på dem.

Der skriver han «Irans regjering burde respektere sitt folks rettigheter, inkludert rettigheten til å uttrykke seg. Verden følger med»

Senere skrev han også i en Twittermelding at «undertrykkende regimer ikke kan vare evig», og la ved en video av sin tale fra FN-møtet i september, der han senere fikk kritikk for å ha brukt aggressiv retorikk og skape usikkerhet rundt Atom-avtalen.

Ifølge Reuters rapporterer statlige medier i Iran om at militærtalsperson Bahram Qassemi svarer dette på anklagene:

– Det iranske folk ser ingen verdi i de opportunistiske påstandene til amerikanske tjenestemenn og Hr. Trump.

