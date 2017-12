Menneskerettighetsforkjemper: – Demonstrasjonene i Iran er bare begynnelsen

For fjerde dag på rad tar tusenvis av iranere til gatene i protest. De har fått nok av hele det politiske systemet, mener meneskerettighetsforkjemper.

– Denne gangen ser det ut som om folk har gått forbi de ulike fraksjonene i politikken og heller demonstrerer mot systemet – det er det som gjør dette ekstra viktig sett med våre øyne, og ekstra farlig sett med myndighetenes øyne, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

Han er menneskerettighetsforkjemper for organisasjonen Iran Human Rights, mener demonstrasjonene kan føre til noe stort.

– Det farligste du kan gjøre i Iran



Selv om det har blitt vanskeligere å få informasjon ut fra Iran nyttårsaften - myndighetene blokkerte Instagram og meldingsappen Telegram - rapporteres det om at demonstrasjonene fortsatte.

Demonstrasjonsbølgen startet med mindre protester mot den økonomiske styringen av Iran.

– Økonomiske problemer var en trigger, men allerede fra første dag så vi tydelig at det bare er en enkeltsak – demonstrasjonene er rettet mot hele systemet.

Ifølge Reuters er det stor misnøye rundt den høye arbeidsledigheten i landet, inflasjon og anklager om korrupsjon blant de politiske elitene som er bakgrunnen for demonstrasjonene.

Demonstrantene er misfornøyde med måten landet styres på. Ifølge NPR har flere revet ned skilt og ropt slagord mot Irans mektige mann - åndelig leder Ayatollah Ali Khamenei.

– I den grad slagordene er rettet mot en enkeltperson, er det Irans åndelige leder. Akkurat det er noe av det farligste du kan gjøre i Iran, han er Guds representant på jorden.

Håper på noe større

Amiry-Moghaddam sier det er feil å tro at dette er protester rettet mot president Rouhani spesifikt, selv om det er han som kommer med de økonomiske budsjettene.

– Her er det ingen tvil om at det er protester mot hele systemet, og Rouhani er bare en del av det, sier han.

Derfor mener han protestbølgen, som er den største siden det kom anklager om valgfusk i 2009, skiller seg klart ut fra tidligere protestbevegelser.

– I 2009 handlet protestene i begynnelsen om valgfusk til støtte for to av kandidatene. Denne gangen ser det ut som om folk har gått forbi fraksjoner.

Han mener det gir håp for noe større at demonstrantene er fra ulike sosiale lag, fra studenter til politisk engasjerte til fattige iranere som har slitt under den dårlige økonomien.

Tror ikke på store endringer

Forsker og Midtøsten-ekspert Knut Vikør ved UiB er mer skeptisk til at demonstrasjonene vil føre til en langsiktig endring i Iran.

– I utgangspunktet er dette et uttrykk for frustrasjon med økonomien og med regimet, men det vil sannsynligvis legge seg når folk har fått demonstrert. Hvis dette svekker Rouhani til fordel for noen andre krefter kan det gå videre, men det er ingen klare alternativer, sier han.

De som motsetter seg Rouhanis politikk har nemlig helt ulike versjoner av hva de vil at skal skje i fremtiden i Iran, understreker Vikør.

Det er derfor han tror demonstrasjonene ikke vil føre frem.

– Rouhani har gått til valg på å få lettet sanksjonene mot Iran – dette har han klart når det kommer til de europeiske samarbeidspartnerne, selv om han ikke har lyktes med å få lettet sanksjonene fra USA. Det økonomiske har blitt forbedret, men på langt nær så mye som de fleste ville, sier han og utdyper.

– Vi ser generelle paroler mot hele regimet, men dette er ting det har blitt demonstrert mot før. Spørsmålet er hvem som vil bli holdt ansvarlig for det økonomiske og sosiale de demonstrerer mot.

To grupper

Han mener én gruppe demonstranter retter frustrasjon og sinne mot det politiske lederskapet, tar frem gamle demokratiparoler og vil ha et mer direktepolitisk styre, mens den andre gruppen er mer konservativ og misliker at Rouhanis forsøk på å lette sanksjonene fra vesten ved å i møtekomme dem mer.

– Dette vil heller bli en sosial protest som kan vare en stund. Man vet jo aldri, ting kan eksplodere. Men det er ikke det jeg ser for meg som mest sannsynlig.

Amiry-Moghaddam vedgår at det kan være vanskelig at demonstrasjonene ikke har en klar politisk ledelse.

– Uansett en stor begivenhet og i minste fall en advarsel mot systemet

