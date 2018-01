Iransk TV: Titusener demonstrerer til støtte for regjeringen i Iran

Etter flere dager med store demonstrasjoner mot den politiske ledelsen i Iran skal tusenvis ha samlet seg for å støtte opp om regimet.

Engelskspråklige Press TV sender direktebilder fra protestene onsdag formiddag og melder at de er en «protest mot volden som har funnet sted de siste nettene», skriver NTB.

Statlig TV viser live-bilder fra demonstrasjoner som skal ha funnet sted i i Kermanshah, Ilam og Gorgan der demonstranter veiver med det iranske flagget og bilder av landets øverste leder Ayatollah Ali Khamenei.

– Vi vill ikke la vår leder stå alene, skal demonstranter ha ropt ifølge Reuters.

Demonstrasjonene til støtte for regjeringen har oppstått etter seks dager med store protester mot regjeringen fra tusenvis av iranere.

22 drept og 530 arrestert i Iran: – Tror vi har blodige dager i vente

MARSJERER: Statlig TV viser onsdag direktebilder, og melder at iranere demonstrerer mot volden som har funnet sted de siste nettene. Foto: Ho , AFP

Press på prestestyret

Dette er ikke den første dagen regjeringens støttespillere har tatt til gatene. Også lørdag ble det holdt en stor demonstrasjon til støtte for regimet i Iran, som hadde blitt planlagt uker i forveien for å markere massedemonstrasjonene i 2009 mot anklager om valgfusk, ifølge The Guardian.

Tusenvis av iranere deltok i protestene som begynte i Mashad, Irans nest-største by, skriver avisen. Markeringen fikk en ny betydning etter at demonstrasjoner mot Irans politiske ledelse brøt ut den siste onsdagen i desember.

De store demonstrasjonene som har funnet sted i flere byer i Iran den siste uken, og som fortsatt pågår onsdag, startet som spontane protester på den økonomiske situasjonen i Iran. Ettersom situasjonen har utviklet seg, har iranerne rettet sin frustrasjon mot hele det politiske systemet og regimets politiske ledelse.

Demonstrantene har ropt slagord mot president Hassan Rouhani, men det er ikke bare ham de demonstrerer mot. De legger press på hele prestestyret i Iran, og lederne som har sittet ved makten siden den iranske revolusjonen i 1979, der Iran ble forandret til en teokratisk republikk under Ayatollah Khomeini som øverste leder.

Ayatolli Ali Khamenei, Irans åndelige leder, har sittet ved makten siden 1989 og er Iransk mektigste mann.

Les mer: Menneskerettighetsforkjemper: – Demonstrasjonene i Iran er bare begynnelsen

Har skyldt på Irans fiender

Ifølge The Guardian viser videoer på sosiale medier at både protestantene og politiet blir mer og mer konfronterende.

Søndag gikk landets president Hassan Rouhani ut på statlig TV, og ba befolkningen roe seg ned. Rouhani ytret at befolkningen har rett til å kritisere myndighetene, men ba dem samtidig om å ikke skape uro.

Les også: Iran blokkerer Instagram og meldingsapp

– Myndighetene prøver å si at det er væpnede demonstranter, at det er eksterne agenter fra fremmede land blant dem, og de bruker denne unnskyldningen til å rettferdiggjøre måten de behandler demonstranter på, sa menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam tidligere til VG.

Iranske statlige medier rapporterte tirsdag om at landets Khamenei sier det er fiender har skapt uro i landet ved bruk av «penger, våpen og etteretningsagenter».

– Fienden leter alltid etter en mulighet, og hver sprekk de kan infiltrere for å slå til mot den iranske nasjon, sa han.

Se hva som har skjedd i sammenstøtene mellom demonstranter og regjeringsstyrker, og hvordan Irans åndelige leder responderte: