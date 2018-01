Demonstrasjonene mot regjeringen og prestestyret i Iran fortsetter. Irans åndelige leder anklager Irans «fiender» for å stå bak uroen.

I løpet av natten ble ni mennesker drept i uroligheter, melder statlig fjernsyn i landet. Minst 22 mennesker skal dermed være drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Iran siden torsdag, ifølge NTB. 450 mennesker har ifølge AFP blitt arrestert i hovedstaden Teheran de siste tre dagene.

Ifølge AlJazeera har også 80 personer blitt arrestert i byen Arak, nordvest i Iran, melder statlige medier.

– Folk er i gatene fordi det ikke er noe annet valg. Jeg tror vi har veldig blodige dager i vente, sier en iraner VG har snakket med på telefon fra Teheran.

Han bor i Teheran, der han jobber som tannlege, og ønsker å være anonym i frykt for represalier om noen skulle finne ut av at han har uttalt seg mot regimet.

Musa Ghazanfarabadi, leder av Irans religiøse domstol, sa ifølge Reuters til nyhetsbyrået Mehr at nøkkelpersoner blant de arresterte demonstrantene vil bli siktet for «moharebeh», som betyr å krige mot Gud, og som straffes med døden.

Skylder på Irans «fiender»

Titusenvis har deltatt i demonstrasjonene som har spredt seg til flere store byer i Iran. Det er også aktive demonstrasjoner i distriktene.

– Dette er en demonstrasjon som kommer fra de fattige, derfor er den mer aktiv i provinsen og små byer enn i Teheran og andre store byer, sier den iranske tannlegen til VG.

Flere videoer delt på sosiale medier viser sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter. I byen Khomeinishahr skal en 11 år gammel gutt og en 20 år gammel mann ha blitt drept, ifølge NTB. Det er også meldt om at biler har blitt påtent.

– Dette er bedre enn å være stille, sa en ung demonstrant til AlJazeera.

Iranske statlige medier rapporterer at landets øverste åndelige leder Ali Khamenei sier fiender har skapt uro i landet ved bruk av «penger, våpen og etteretningsagenter», skriver Sky News.

– Fienden leter alltid etter en mulighet, og hver sprekk de kan infiltrere for å slå til mot den iranske nasjon, sa han.

Slik så det ut i Iran mandag, den første dagen i 2018:

Frykter mer vold

– Myndighetene prøver å si at det er væpnede demonstranter, at det er eksterne agenter fra fremmede land blant dem, og de bruker denne unnskyldningen til å rettferdiggjøre måten de behandler demonstranter på, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

Menneskerettighetsforkjemperen fra organisasjonen Iran Human Rights er bekymret over arrestasjonene og antall drepte. Han er også bekymret over rapportene om at demonstranter skal ha satt fyr på biler og forsøkt å ta seg inn på en politistasjon med makt, fordi vold kan møtes med mer vold.

– Vi må huske at disse menneskene på en vanlig dag ikke ville hatt mulighet til å samles, så nå føler de at den fryktbarrièren de har levd under i årevis har blitt brutt. Jeg tror noen slike reaksjoner må regnes med, sier han.

Kan eskalere

Midtøsten-ekspert og UiB-forsker Knut Vikør mener likevel demonstrasjonene har blitt behandlet mildt, relativt til hvordan Iran tidligere har reagert på protester mot regimet. Han mener det absolutt er en mulighet for at det kan eskalere.

– De har mulighet til å sette inn adskillig hardere midler. Jeg vil anta at det er press for å gjøre dette fra høyresiden, men inntil videre har Rouhani fått lov til å styre dette med en relativt tilbakeholdene linje, sier han.

Han mener demonstrasjonene og reaksjonene de møtes med kan eskalere, men at det også er mulig demonstrasjonene vil dø ut i mangel på politisk lederskap.

Legger press på prestestyret

PRESS: Irans åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei er Irans mektigste mann. Nå møter han motstand fra demonstrantene. Foto: Ho , AFP

De store demonstrasjonene med tusenvis av deltakere som har funnet sted i flere byer i Iran den siste uken startet som spontane protester på den økonomiske situasjonen i Iran. Nå retter iranerne sin frustrasjon mot hele det politiske systemet og regimets politiske ledelse.

Demonstrantene i Iran holder opp skilt og roper slagord mot president Rouhani, men det er ikke bare ham de demonstrerer mot. De legger press på hele prestestyret i Iran, og lederne som har sittet ved makten siden den iranske revolusjonen i 1979, der Iran ble forandret til en teokratisk republikk under Ayatollah Khomeini som øverste leder.

Demonstrantene roper ut sine frustrasjoner knyttet til politisk korrupsjon, økonomisk vannstyre og de økonomiske problemene mange i landet har lidd under.

USAs president Trump har vært ute og støttet demonstrantene i Iran på Twitter. Tirsdag tvitret han at det iranske folk «endelig tar til handling mot den brutale og korrupte» regjeringen. Utenrikssjefene i EU og Norge har sagt at demonstrantene må ha rett til å demonstrere fredelig, og at de følger situasjonen.