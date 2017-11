Iran om Saudi-Arabias Hitler-anklage: – Umoden og verdiløs

Kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia anklager Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei for å være «Midtøstens nye Hitler». – Umodent, svarer Iran.

Uttalelsene innebærer enda en opptrapping i ordkrigen mellom de to regionale stormaktene.

Kronprinsens Hitler-sammenligning ble gitt i et intervju med The New York Times.

– Vi har lært fra Europa at en forsonlig holdning ikke fungerer. Vi vil ikke at en ny Hitler i Iran skal gjenta det som skjedde i Europa, i Midtøsten, sier kronprinsen.

Kronprinsen: Har sendt sjokkbølger gjennom Saudi-Arabia.

Krass kritikk mot kronprinsen

Også Israel har definert Iran som sin fremste fiende i Midtøsten, og ved å kalle den iranske lederen for «Hitler» utnytter kronprinsen et narrativ som etter alt å dømme også vil vekke følelser der.

Irans utenriksdepartement svarte fredag med å kalle uttalelsen for «umoden, feilslått og verdiløs». Departementets talsmann Bahram Ghasemi kritiserer også «den eventyrlystne saudiarabiske kronprinsen» for å ha begått en rekke politiske feil.

Den siste tiden har kronprinsen også gjort seg bemerket ved å pågripe eller avsette rundt 200 prinser, ministre og styrtrike forretningsmenn på hjemmebane.

Reportasjeserie: Saudi-Arabias tildekkede kvinner.

Anklages for politisk utrenskning

Kampanjen mot de 200 prinsene blir av enkelte observatører tolket som en utrenskningskampanje mot alle som mistenkes for å kunne utfordre kronprinsens makt. Selv framholder han at det er snakk om bekjempelse av korrupsjon.

Til The New York Times sier kronprinsen at 95 prosent av de pågrepne har gått med på en avtale om å gi tilbake verdier som de har underslått til den saudiarabiske staten. Han sier også at 1 prosent har greid å renvaske seg selv, og at sakene mot dem derfor er henlagt.

Saudiarabias konge, kong Salman, utnevnte til manges overraskelse Mohammed bin Salman som sin etterfølger så sent som i juni i år etter at den forrige kronprinsen Muhammed bin Nayef ble fjernet fra alle stillinger.

Nyhetssted: Flere av de arresterte i Saudi-Arabia utsatt for tortur.

Ordkrigen trappet opp

Saudi-Arabias ordkrig mot Iran er kraftig trappet opp etter at et missil ble avfyrt mot Saudi-Arabia fra jemenittisk territorium 4. november. Missilet ble skutt ned av saudiarabiske styrker i nærheten av flyplassen i Riyadh og forårsaket ingen skader.

Jemenittiske houthi-opprørere har sagt at det var de som avfyrte missilet som en reaksjon på de mange saudiarabiske luftangrepene mot sivile i houthi-kontrollerte områder i Jemen.

Saudi-Arabia mener det er Iran som egentlig står bak og som har forsynt houthiene med avanserte raketter, noe Iran avviser blankt.

Kronprinsen: Vil tilbake til moderat islam i Saudi-Arabia.