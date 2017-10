Sjia-militser barket sammen med peshmerga i strategisk landsby

Tankser, tunge kjøretøy og artilleri ble brukt da sjiamuslimske militser forsøkte å ta grenselandsbyen Altun Kupri fra kurderne i Nord-Irak.

Fredag reiste regjeringsvennlige sjiamuslimske militser, med støtte fra irakiske sikkerhetsstyrker og Iran, nordover langs hovedveien fra oljebyen Kirkuk til Erbil - hovedstaden i den kurdiske regionen.

I den hovedsaklig turkmenske grenselandsbyen Altun Kupri , strategisk plassert ved elven Lille Zab rundt 50 kilometer nord for Kirkuk, møtte de militær motstand.

Der ventet kurdiske peshmerga-styrker. Tanks, tunge kjøretøy og artilleri skal ha blitt brukt da partene kjempet en hard kamp om landsbyen, ifølge nyhetsbyrået AFP.



Kurdistans regionale sikkerhetsråd (KRSC) hevder, i en rekke innlegg på Twitter, at amerikanske våpen ble brukt i angrepet.

Irakisk milits-talsmann til VG: – Kan utvikle seg til blodig borgerkrig

– Begynnelsen på en krig

MOT SØR: Kurdiske peshmerga-styrker kjører sørover mot grenselandsbyen Altun Kupri fredag. Foto: Azad Lashkari , Reuters



Myndighetene i Bagdad hevder at de nå har tatt kontroll over landsbyen. De fastholder at Altun Kupri ikke er en del av det kurdiske selvstyreområdet og viser til at kurderne tok kontroll over byen da IS ble jaget ut.

Avisen Al Jazeera melder også at den irakiske hæren har erobret landsbyen.

Det kurdiske nyhetsstedet Rudaw hevder at peshmerga slo tilbake de irakiske styrkene.

– Dette er begynnelsen på en krig mellom kurderne og Bagdad. Vi vil ikke bli styrt av Iran, sier Goran Iz Al-Din, en kommandant i peshmerga, til CNN.

Tok Kirkuk etter lynoffensiv

Kurdiske peshmerga-styrker kontrollerte den oljerike, etnisk blandede byen Kirkuk i Nord-Irak etter at de drev IS ut i 2014.



Helt frem til denne uken.



Saken fortsetter under bildet.

SYMBOLSK: En irakisk soldat fjerner et kurdisk flagg i Altun Kupri. Myndighetene i Bagdad hever nå å ha kontroll over den strategisk plasserte landsbyen. Foto: Emad Matti , AP



Mandag heiste den irakiske hæren flagget i Kirkuk etter en lynoffensiv.

Kirkuk, 18 mil nord for den irakiske hovedstaden Bagdad, var stridens kjerne i folkeavstemningen 25. september. Et overveldende flertall stemte for løsrivelse.

Bakgrunn: Derfor stemte kurderne ja



Kirkuk var historisk sett en hovedsaklig kurdisk by før diktator Saddam Hussein tvangsflyttet kurdisk familier ut for å «arabisere» byen.

Natt til tirsdag erobret den irakiske hæren også den kurdiske byen Sinjar vest for Mosul.