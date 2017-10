Peshmerga-talsmann til VG: – Vesten har sviktet oss

ISTANBUL (VG) Etter 48 timer er lynoffensiven i Nord-Irak over. Kurdernes president Barzani lover at uavhengighetskampen ikke var forgjeves.

Natt til søndag rullet den irakiske regjeringshæren stridsvogner, pansrede kjøretøy, artilleri og titusener av soldater inn i Kirkuk-provinsen nord i Irak.

Flere fryktet en blodig borgerkrig mellom araberne og kurderne, som har hatt kontroll over Kirkuk siden IS' inntog i Irak i 2014. Realiteten ble en annen: De kurdiske peshmerga-styrkene trakk seg unna alle fronter uten å gi nevneverdig motstand.

Onsdag erklærte regjeringshæren med støtte fra den sjiadominerte militsen PMU at offensiven var over. Resultatet av 48 timers militærinntog er omfattende:

Bagdad har tatt kontroll over tre provinser som partene har kranglet om i årevis; oljerike Kirkuk i nord, Nineveh i vest og Diyala i øst.

Kom til enighet

BER OM PATRIOTISME: Masoud Barzani, president i KRG, manet under en pressekonferanse i sitt presidentpalass 24. september til frigjøring fra Bagdad. Nå ber han om forening. Foto: Younes Mohammad

Det har vært helt tyst fra Masoud Barzani, president i det autonome Kurdistan Regional Government (KRG), inntil nå:

– Det som skjedde i Kirkuk var et resultat av en enstemmig beslutning gjort av visse personer i et visst politisk parti i Kurdistan, som førte til at peshmerga-styrkene trakk seg tilbake. Tilbaketrekningen har endret grensene mellom Erbil og Bagdad tilbake til slik de var før Mosul-offensiven i oktober 2016, sier Barzani i en uttalelse gjengitt av det kurdiske nyhetsstedet Rudaw.

Barzani sikter til det Iran-støttede opposisjonspartiet Kurdistans Patriotiske Union (PUK), som har et turbulent forhold til Barzanis Kurdistans demokratiske parti (KDP). Barzani anklager PUK for å ha «solgt» kurderne til Bagdad i en hemmelig avtale, skriver al-Monitor.

Mener Vesten bør skamme seg



Før kjempet den irakiske hæren og peshmerga mot en felles fiende, terrororganisasjonen IS, med støtte fra omverdenen.

En sentral peshmerga-talsmann, som ikke ønsker å siteres med navn, sier til VG at han er dypt skuffet over responsen fra internasjonale aktører.

– Vesten har sviktet oss. Det internasjonale samfunnet bør skamme seg. Vi kjempet så hardt og tapte så mange soldater for å beskytte verden mot IS, og nå har den irakiske hæren med sin Iran-trente milits angrepet oss med amerikanske våpen, brent ned våre hus og drept vårt folk. Er det slik Vesten sier takk?

President Barzani oppfordrer folket til å hegne om irakiske Kurdistan, men også om å være patriotiske på vegne av hele Irak.

– Kurdistan er en utholdende stat med et lojalt folk, modige peshmerga-styrker, martyrer og deres familier. Blodet deres sønner ofret for vår frihet og stemmene dere ga for et uavhengig Kurdistan er ikke forgjeves, sier Barzani.

MILITS: En soldat fra sjiamilitsen PMU står vakt i Tuz Khormato, 21 mil nord for Bagdad, 16. oktober. Foto: AP

Mister oljeinntektene



Hva handler Kirkuk-konflikten om? ** Siden Saddams fall i 2003, har den selvstyrte kurdiske regjeringen i Erbil og sentralregjeringen Bagdad kranglet om fire omstridte områder i Irak, deriblant oljeregionen Kirkuk. ** Først var det araberne som styrte her. Men da IS forsøkte å gjøre sitt inntog i Kirkuk, vek den irakiske hæren unna. De kurdiske peshmerga-styrkene kom til unnsetning, og har siden hatt kontroll i Kirkuk, til Bagdads store frustrasjon. ** 25. september avholdt irakiske Kurdistan en folkeavstemning om løsrivelse fra Bagdad, der 93 prosent av velgerne stemte ja. ** Som svar innledet den irakiske hæren Kirkuk-offensiven 15. oktober. Et halvt døgn etterpå erklærte irakerne at de hadde gjenerobret Kirkuk. Denne gangen var det peshmerga som trakk seg unna.

25. september stemte et overveldende flertall i irakiske Kurdistan ja til uavhengighet fra resten av landet. Folkeavstemningen var ikke bindende, men skapte stor furore i Irak og i Midtøsten.

Offensiven er en konsekvens av kurdernes uavhengighetskamp. Iraks statsminister Haider al-Abadi mener at det nå må bli slutt på snakket om kurdisk løsrivelse.

Bakgrunn: Derfor vil kurderne ut av Irak

– Sentralmyndigheten må ha kontroll over hele Irak. Jeg vil være rettferdig med alle innbyggere, sa Abadi på en pressekonferanse i Bagdad tirsdag.

I kjølvannet av folkeavstemningen er Nord-Irak blitt isolert fra de fleste naboland og fra Bagdad-regjeringen, med stans i all flytrafikk og en rekke handelsavtaler. KRGs største inntektskilde var opprinnelig oljefeltene i Kirkuk. Nå er de overdratt til Bagdad, og Tyrkia ønsker ikke eksportere kurdernes olje til det europeiske markedet lenger.

President Barzani holder likevel motet oppe:

– Før eller senere vil målet om en kurdisk stat bli oppfylt, men i dag er dagen for å tro på en enhetlig nasjon, sier han.