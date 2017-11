Norsk journalist fengslet i Irak: – Stilles for retten uten tilgang på advokat

Samir Obeid skal stilles for retten tirsdag, ifølge familien. Hverken de eller hans advokat skal ha fått kontakt med ham mens han har vært fengslet.

Samir Obeid er 57 år gammel, jobber som journalist, og er bosatt i Oslo. Han er ofte å se på arabiskspråklige nyhetskanaler som kommentator til aktuelle hendelser. Nå sitter han fengslet i Irak.

Den norsk-irakiske journalisten ble pågrepet av irakiske sikkerhetsstyrker 22. oktober, ifølge International Organization of Journalists (IFJ) og Comittee to Protect Journalists (CPJ).

– Jeg vet ikke hva som skjer, og jeg er veldig redd nå, sier broren hans, Hassan, til VG.

Skrev kritiske saker om myndighetene

Obeid har skrevet mange kritiske saker om irakiske myndigheter, og konflikten mellom kurderne og irakerne.

– Han har snakket i flere TV-intervjuer og skrevet mye om dette, og at vi ikke må bruke det irakiske militæret i enda en krig om olje, forteller broren hans Hassan til VG.

Nettopp dette synes å være bakgrunnen for arrestasjonen. Han har blant annet i denne artikkelen anklaget Iraks politikere, særlig statsminister Haidar al-Abadi, for å tilpasse sin politikk til britiske oljeselskapers gjeninntreden i Irak. Dette mener han blant annet gjelder Iraks gjenerobring av Kirkuk.

– Andre journalister har også snakket om det. Han ble fengslet bare 24 timer etter at han skrev om det, sier Hassan.

Norsk Journalistlag: En ytringsfrihetssak

– Vi krever umiddelbar løslatelse av vår kollega Samir Obeid. Journalistikk er ikke en forbrytelse, og ingen journalist bør arresteres for å uttrykke sine synspunkter, skrev IFJ i en pressemelding i samråd med Norsk Journalistlag.

Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag, oppfordrer irakiske myndigheter til å opprettholde praksisen de tidligere har hatt med å ikke fengsle journalister for deres arbeid.

– Nå er vi spesielt bekymret, fordi rettssaken allerede er berammet til tirsdag, og det er antagelig rekordraskt. Han har fått en advokat, men vi får høre at advokaten ikke har fått besøke ham i fengsel og ikke har fått se rettsdokumentene, sier Eva Stabell i Norsk Journalistlag til VG.

Hun forteller også at advokaten til Obeid er oppnevnt av den irakiske regjeringen.

– Myndighetene droppet den opprinnelige tiltalen om den kritiske artikkelen hans, og endret den under fengslingsmøtet til i stedet å tiltale ham for å ha truffet tilhengere av Sadams regime i Amman. Det er sånn at kommentatorer er nødt til å ha kilder, og poenget vårt er at dette er en pressefrihet- og ytringsfrihetssak.

Fordi Obeid har bakgrunn fra Irak, har han både irakisk og norsk statsborgerskap. Ifølge utenriksdepartementets reiseinformasjon, anser irakiske myndigheter norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske statsborgere.

– For at norske myndigheter skal få tilgang til ham i fengselet må han regnes som norsk, sier Stabell.

Frykter for hva som vil skje med broren

Ifølge Hassan sitter broren fortsatt i varetekt og skal stilles for retten tirsdag. Men han har ikke fått snakke med advokaten sin, hevder broren.

– Jeg og familien klarer ikke å få kontakt med ham, sier Hassan, som frykter hva som vil skje med broren når saken hans prøves i retten tirsdag.

Han sier familien ikke vet hvilket fengsel broren sitter i.

– Vi håper ambassaden vil hjelpe oss. Jeg tror myndighetene hadde blitt redde hvis vi hadde fått hjelp av en norsk advokat, sier han.

UD: Følger opp saken

Utenriksdepartementet har bekreftet til VG at de er gjort kjent med at en norsk borger er arrestert i Irak.

– Utenrikstjenesten har på nytt fulgt opp denne saken overfor irakiske myndigheter. Våre henvendelser om spørsmålet om arrestasjon og eventuell tilgang til å besøke vedkommende i fengselet er fremdeles ubesvart, skriver Astrid Sehl, pressetalsperson for UD, til VG i en epost.

Grunnet taushetsplikten har ikke UD anledning til å kommentere oppfølgingen av en pågående konsulær sak ytterligere.

På generelt grunnlag forklarer Sehl at en norsk borger som blir arrestert i utlandet kan anmode om konsulær bistand fra utenrikstjenesten.

– Norske myndigheter kan ikke gripe inn en rettsprosess i et annet land, akkurat som andre land ikke kan gripe inn i norske rettsprosesser. Det ligger utenfor rammen av konsulær bistand å finansiere advokatutgifter eller annen rettshjelp til norske borgere fengslet i utlandet.

