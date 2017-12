Norsk borger fengslet i Irak: Dommen faller trolig mandag

Den norsk-irakiske journalisten Samir Obeid har sittet sju uker i fengsel i Irak etter at han skrev kritiske saker om myndighetene.

Samir Obeids svigerbror forteller at rettsaken har blitt utsatt gang på gang. Nå har Obeid sittet fengslet i Irak i sju uker. Mandag skal dommen falle, og den norsk-irakske journalisten som er bosatt i Oslo kan risikere fengselsstraff.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tro vil skje. Jeg håper at dommerne blir enige om at dette er en politisk sak, og at Samir ikke har gjort noe galt, sier Obeids svigerbror Hassan til VG.

Hassan forteller at familien har fått informasjon om at dommen vil bli lagt frem mellom 10.00 og 11.00 norsk tid.

Norsk Journalistlag: – Veldig bekymret

Det var den 22. oktober at den norske statsborgeren ble pågrepet av irakiske sikkerhetsstyrker. Siden det har han sittet fengslet i Irak. Familien sier de ikke har fått snakke med ham direkte, men de har sett ham i rettsmøtene.

Obeid har skrevet en rekke kritiske saker om irakiske myndigheter, blant annet denne artikkelen der han anklaget Iraks politikere, og særlig statsminister statsminister Haidar al-Abadi, for å tilpasse sin politikk til britiske oljeselskapers gjeninntreden i Irak.

Dette synes å være bakgrunnen for arrestasjonen, og han ble pågrepet kort tid etter at den ble publisert.

Norsk Journalistlag har vært involvert i Obeids sak, og fulgt opp familien. De er urolige for hvilke konklusjoner som vil bli truffet i retten.

– Vi frykter at han skal få en fengselsstraff i et land som ikke tidligere har hatt som vane å arrestere folk for at de bruker ytringsfriheten, sier Eva Stabell i Norsk Journalistlag.

Obeids svigerbror forteller at det norske konsulatet har bistått i rettsaken. Stabell sier også at det norske konsulatet var representert i rettsaken da den omsider fant sted, etter å ha blitt utsatt flere ganger.

– Vi håper at dette er over i morgen, alle er veldig bekymret, sier hun.

– Må sette vår lit til norske myndigheter

Stabell har tidligere fortalt VG at myndighetene i Irak droppet den opprinnelige tiltalen om den kritiske artikkelen til Obeid, og endret den under fengslingsmøtet til i stedet å tiltale ham for å ha truffet tilhengere av Sadams regime i Amman.

– Vi må sette vår litt til norske myndigheter og at de tar dette alvorlig. Det har de gjort hittil, sier Stabell.

Hun er tydelig på at de ser på dette som en klar ytringsfihetssak.

– Det store problemet irakske myndigheter ikke anser ham som norsk. Men heller ikke irakske statsborgere skal fengsles for å bruke ytringsfriheten.

Ifølge utenriksdepartementets reiseinformasjon, anser nemlig irakiske myndigheter norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske statsborgere. Fordi Obeid har bakgrunn fra Irak, har han både irakisk og norsk statsborgerskap.

Utenriksdepartementet har bekreftet til VG at de er gjort kjent med at en norsk borger er arrestert i Irak. Grunnet taushetsplikten har ikke UD anledning til å kommentere oppfølgingen av en pågående konsulær sak.

Håper på frikjennelse

Stabell håper det har blitt lagt nok press på myndighetene til at de skjønner at de ikke kan holde ham lenger.

Norsk Journalistlag, Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ), Committee to Protect Journalists (CPJ) og Amnesty International har alle gått ut og krevd umiddelbar løslatelse av Obeid, og mener han er fengslet på grunn av sitt journalistiske arbeid.

– Om han får fengselsstraff vil det være å sende et veldig feil signal til de som ikke er helt enige med regjeringen i Irak, sier Stabell.

