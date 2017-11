Dødstallet fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet like ved grensen til Iran.

Selv om jordskjelvet med en styrke på 7,3 hadde sitt episenter omtrent 32 kilometer sør for den irakiske byen Halabja, tyder alt på at det er nabolandet i øst som er hardest rammet:

Natt til mandag norsk tid bekrefter lokale myndigheter i den iranske Kermanshah-provinsen at minst 129 personer har mistet livet, og at over tusen er skadet.

De fleste mistet livet i byen Sarpol-e Zahab, skriver det iranske nyhetsbyrået Fars News.

Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å redde folk ut av sammenraste bygninger, og myndighetene frykter at dødstallet skal stige.

Ifølge CNN har minst fire personer ha mistet livet i Irak, men irakiske myndigheter har hittil ikke gått ut med noen offisielle tall.

Den irakiske fotballspilleren Brwa Nouri, som spiller for den svenske klubben Östersund, var blant dem som merket skjelvet. Han oppholder seg i Karbala i forkant av en privatlandskamp mellom Irak og Syria.

– Vi bor i åttende etasje på hotellet. Det kjentes som om alt raste sammen. Folk trodde det var krig. Han jeg bor sammen med dro i meg, og vi løp ut, sier han til SVT.

Her kan du se hvordan skjelvet rammet:

Skjermdump: , Det amerikanske jordskjelvsenteret (USGS)

Jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

I Bagdad kunne jordskjelvet merkes i rundt 20 sekunder, og over lengre tid i andre irakiske provinser. I Suleimania-provinsen, som ligger i Iraks kurdiske region, har skjelvet forårsaket enkelte mindre skader på eiendom. Da skjelvet oppsto, løp folk ut på gaten.

– Akkurat her er det vel ingen høyhusbebyggelse, men husene er ikke konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet.

Ifølge nyhetsbyrået ISNA kunne skjelvet merkes i flere byer vest i Iran. Skjelvet var også merkbart i sørøstlige deler av Tyrkia.

Det har også vært flere mindre etterskjelv.

