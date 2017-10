Irakiske regjeringsstyrker har startet offensiv mot kurdisk oljeby

Ifølge irakiske statlige medier har regjeringsstyrker nå tatt seg inn i kurdiskkontrollerte områder rundt Kirkuk.

Etter flere uker med trusler og spent stemning har den irakiske regjeringshæren og allierte sjiamuslimske militssoldater de siste dagene omringet oljebyen med soldater, stridsvogner og tungt artilleri.

Ifølge det regionale kurdiske sikkerhetsrådet (KRSC) er målet å ta kontroll over nærliggende oljefelt, en flyplass og en militærbase.

Ifølge en kurdisk tjenestemann ga myndigheten i Bagdad de kurdiske peshmerga-soldatene i området frist til klokken 02 natt til søndag på å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingene de hadde før 6. juni 2014. Siden har det vært stille rundt styrkene som har samlet seg i og rundt Kirkuk.

Men natt til mandag norsk tid melder altså en rekke medier at regjeringsstyrker har rykket inn de kurdiskkontrollerte områdene.

En peshmerga-kommandør forteller til den kurdiskspråklige TV-kanalen Rudaw at begge sider har åpnet ild sør for byen. De hevder videre at de har ødelagt fire irakiske kjøretøy, men dette er ikke bekreftet.

Forholdet mellom den irakiske regjeringen og kurdiske ledere i Nord-Irak har vært svært anstrengt etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september. Kirkuk var stridens kjerne i folkeavstemningen, der nesten 93 prosent av velgerne stemte ja til løsrivelse fra Bagdad.

Kirkuk-provinsen huser Nord-Iraks største oljefelt, selv om stadig mer olje nå pumpes opp fra områder i sør. Også disse feltene er gjenstand for bitter strid mellom sentralmyndighetene og kurderne.