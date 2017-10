Irakisk milits-talsmann til VG: – Kan utvikle seg til blodig borgerkrig

ISTANBUL (VG) Slaget om oljebyen Kirkuk i Nord-Irak er i full gang. En kurdisk general melder om flere drepte.

Det skal være skuddvekslinger i utkanten av byen, og sykebiler frakter skadede ut. Veier er blitt avsperret. Røyken står fra bygninger. Flere av innbyggerne søker tilflukt i hjemmene sine, mens andre skal ha vervet seg som frivillige. Irakiske styrker har «brent mange hus og drept mange mennesker» i Toz Khormato og Daquq sør for byen, sier den kurdiske generalen Bahzad Ahmed til nyhetsbyrået AP. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Slik er rapportene fra den multietniske, omstridte millionbyen Kirkuk i Nord-Irak mandag morgen. Kampen om oljebyen er i full gang.

Frykter at det vil eskalere



TIL KAMP: De irakiske styrkene rykket fremover mot Kirkuk etter at en 24-timers tidsfrist om kurdisk tilbaketrekking ikke ble overholdt. Foto: Ahmad Al-rubaye/ , AFP

Regjeringshæren har tatt seg inn i flere olje- og gassvirksomheter sør for Kirkuk.

– Vi har kontroll på flybasen, og vi har tatt kontroll over tre ulike oljerørledninger, sier Dr. Haitham Al-Mayahi, politisk rådgiver til Hadi Al Amerri, sjef for den irakiske militsen Hashd Al-Sha'abi, kjent som PMU.

PMU er sammensatt av 40 militser, hovedsakelig sjiamuslimske, og ble etablert som et svar på IS' fremmarsj i 2014. Den mannsterke militsen, som består av over 100.000 soldater, er trent av Tyrkia, Iran og libanesiske Hizbollah, og inkorporert i den irakiske regjeringshæren. Nå kjemper de i Kirkuk.

– Det har ikke vært noen sammenstøt så langt. Peshmerga bare trekker seg unna. Hvis det er noen drepte, så er de frivillige sivile. Men jeg er redd for at det vil bli sammenstøt dersom våre styrker Hashd Al-Sha'abi møter peshmerga, sier Al-Mayahi til VG.

– Vil konflikten mellom irakerne og kurderne eskalere? Kan det i verste fall bli en borgerkrig i Irak?

– Barzani nekter å ombestemme seg. Jeg tror dette vil lede til noe større. Det vil utvikle seg til en blodig borgerkrig hvis flere blir skutt, svarer Al-Mayahi.

– Hva med de sivile i Kirkuk, står deres liv i fare?

– Ikke hvis de lytter til irakiske styrker. Men hvis de verver seg på motsatt side, så ja, sier han på telefon fra Irak.

Med øye for olje

Det var 23.30 lokal tid søndag kveld at den irakiske hæren med støtte fra iransk-trente sjiamuslimske PMU rullet konvoien med stridsvogner og pansrede kjøretøy stadig nærmere Kirkuk. Der ble de møtt av flere tusen kurdiske peshmerga-soldater.

Bagdad-styrkenes uttalte mål med offensiven er å få kontroll over en militærbase og oljefeltene i Kirkuk-provinsen. Før terrororganisasjonen IS forsøkte å beleire området i 2014, var det styrt av sentralregjeringen. Kurdiske peshmerga har sikret Kirkuk siden 2014.

Peshmerga har tidligere trukket seg tilbake fra sine grenseposter, men nå melder det kurdiske nyhetsbyrået Rudaw om en hissigere linje: Peshmerga skal ha satt fem pansrede kjøretøy ut av spill (som for øvrig skal ha vært gitt til irakerne fra USA), skriver nyhetsstedet Kurdistan 24.

Den irakiske offensiven kommer som et svar på det kurdiske uavhengighetsvalget 25. september, der nesten 93 prosent av velgerne stemte ja til løsrivelse fra Bagdad og etableringen av et selvstendig irakisk Kurdistan. Som resultat av den ikke-bindende folkeavstemningen har Irak, Tyrkia, Iran og andre land kuttet alle forbindelser til det selvstyrte Kurdistan Regional Government (KRG), også all flytrafikk.

UTKIKKSPOST: Kurdiske peshmerga-styrker holder vakt fra taket av en bygning fra en av sine mange utposter ved Kirkuk. Foto: Ahmad Al-rubaye/ , AFP

Har trent begge sider i konflikten



En spesiell dimensjon ved det som i verste fall kan eskalere ut av kontroll og bre om seg ut over Kirkuk, er at USA har trent begge sider i konflikten. Det samme har Norge. Både kurdiske peshmerga og den irakiske regjeringshæren er sentrale i kampen mot IS.

«Vi er imot enhver voldelig handling, og advarer mot destabiliserende handlinger som distraherer oppmerksomheten bort fra kampen mot IS og undergraver Iraks stabilitet. Vi fortsetter å støtte et samlet Irak», skriver det amerikanske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) forsvarer at Norge har trent opp både kurdiske og irakiske soldater.

– Vi har hele tiden vært klare på at konfliktlinjene i regionen er uoversiktlige. Situasjonen på bakken er krevende. Aktørbildet er komplisert. Men alternativet – å ikke bidra til kampen mot internasjonal terrorisme – er ikke regjeringens politikk. Å ikke delta er også et valg som har konsekvenser. FN og verdenssamfunnet ba om bidrag til kampen om ISIL. Norge valgte da å stille opp. Vi mener fortsatt at dette er et riktig valg, skrev forsvarsministeren i en e-post til VG lørdag.