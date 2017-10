Irak vil ta tilbake «hver eneste meter» fra kurderne

ISTANBUL (VG) Mandag heiste den irakiske hæren flagget i oljebyen Kirkuk etter en lynoffensiv. Natt til tirsdag tok de den kurdiske byen Sinjar.

Den irakiske regjeringshæren og sjiamilitsen PMU har ikke brukt natten på å hvile.

I morgentimene tirsdag erklærte de nok et område for gjenerobret fra de kurdiske peshmerga-styrkene i Nord-Irak. Denne gangen var det byen Sinjar, som ligger vest for Mosul. I Sinjar tilhører flesteparten av innbyggerne fra jesidi-minoriteten, som er blitt forfulgt og myrdet av IS-regimet.

Peshmerga drev IS ut av Sinjar i november 2015, og har siden hatt kontroll. Inntil nå.

Irak startet natt til mandag en offensiv mot oljebyen Kirkuk. Foranledningen er at irakiske Kurdistan stemte et overveldende ja til uavhengighet fra resten av landet 25. september.

STOROFFENSIV: Irakiske stridsvogner, soldater og artilleri preger veiene i Kirkuk-provinsen. Foto: Alaa Al-marjani/ , Reuters

«Skjedde uten kamp»



– PMU og den irakiske føderale regjeringen tok Sinjar i natt etter en avtale med peshmerga var blitt inngått. Det skjedde helt uten kamper, sier Dr. Haitham Al-Mayahi, politisk rådgiver til Hadi Al Amerri, sjef for den irakiske militsen Hashd Al-Sha'abi, kjent som PMU.

Det kurdiske nyhetsstedet Rudaw skriver imidlertid at det skal ha oppstått en 20 minutter lang kamp mellom partene.

Al-Mayahi avviser dette.

– Vi er venner med nesten alle, og vi kan snakke sammen på telefon for å finne ut av ting, hevder han.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med peshmerga tirsdag formiddag.

SINJAR: Jesidi-byen har vært under peshmerga-kontroll siden 2015. Bildet viser jesidi-kvinner som har vervet seg til styrkene. Foto: Ari Jalal/ , Reuters

Vil ta tilbake fire omstridte områder



Mandag fryktet PMU-talsmannen at konflikten mellom araberne og kurderne i Irak skulle eskalere til en «blodig borgerkrig». Han sier han fortsatt er redd det kan bli sammenstøt mellom ulike etniske og religiøse minoriteter, men at det hittil har vært forbausende lett å gjenerobre de omstridte områdene.

Hva handler Kirkuk-konflikten om? ** Siden Saddams fall i 2003, har den selvstyrte kurdiske regjeringen i Erbil og sentralregjeringen Bagdad kranglet om fire omstridte områder i Irak, deriblant oljeregionen Kirkuk. ** Først var det araberne som styrte her. Men da IS forsøkte å gjøre sitt inntog i Kirkuk, vek den irakiske hæren unna. De kurdiske peshmerga-styrkene kom til unnsetning, og har siden hatt kontroll i Kirkuk, til Bagdads store frustrasjon. ** 25. september avholdt irakiske Kurdistan en folkeavstemning om løsrivelse fra Bagdad, der 93 prosent av velgerne stemte ja. ** Som svar innledet den irakiske hæren Kirkuk-offensiven 15. oktober. Et halvt døgn etterpå erklærte irakerne at de hadde gjenerobret Kirkuk. Denne gangen var det peshmerga som trakk seg unna.

– I går tok vi over flere enn ti steder som tidligere var kontrollert av peshmerga; militærbasen, oljefeltene og oljerørledningene utenfor Kirkuk, og mesteparten av Kirkuk by. I natt tok vi også kontroll over to byer i Diyala-provinsen i øst; Mandali og Khanaquin, i tillegg til Dinjar i vest.

– Hva er neste steg i offensiven?

– Den klare beskjeden fra statsminister al-Abadi har sagt at vi skal ta tilbake hver eneste meter som er blitt tatt fra oss siden 2014, sier Al-Mayahi til VG.

– For hvilken pris?

– Vi skal forsvare oss hvis kurderne starter en krig, men vi skal aldri kjempe mot vårt eget folk. Vår oppgave er å ta tilbake land og skape sikkerhet. Ingen hadde trodde at vi kunne erobre Kirkuk på én dag, så denne offensiven kan gå veldig fort. Årsaken til suksessen er at vi har et stort antall stridsvogner og soldater, at offensiven er godt planlagt, og at det er forhandlinger mellom Bagdad og Erbil.

NB! Sentralregjeringen i Bagdad og den kurdiske selvstyrte regjeringen i Erbil har i årevis kranglet om fire omstridte distrikter i Irak: Nineveh, Kirkuk, Salah ad Din og Diyala. Kurdiske peshmerga har kontrollert deler av områdene, og det samme har den irakiske regjeringen. Men etter IS' fremtog i Irak i 2014, tok peshmerga over flere av områdene og utvidet sitt territorium med om lag 30 prosent. Det er disse «meterne» Bagdad nå forsøker gjenerobre.