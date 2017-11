13 døde etter jordskjelv med styrke på 7,3 i Nord-Irak

Et jordskjelv med en styrke på 7,3 har rammet Nord-Irak. Skjelvet har latt seg merke i store deler av Midtøsten.

Iransk TV melder at skjelvet hadde en styrke på 7,4, men det er uklart hvem som har gjort målingen. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS setter styrken til 7,3.

Minst 13 personer omkom i jordskjelvet i Irak og Iran, ifølge landenes myndigheter og statlige medier.

Skjelvet traff den delvis autonome kurdiske regionen nord i Irak klokken 21.18 lokal tid søndag, melder Al Jazeera.

150 er skadet

Over 150 mennesker skal være skadet. Statlige medier i Iran opplyser at sju mennesker har omkommet i Kermanshah-provinsen, der 25 mennesker skal være skadd.

Skjelvet traff i nærheten byen Halabjah, som ligger sør for Sulaymaniyah i Irak - en by som er kontrollert av kurdiske myndigheter i regionen.

Byen ligger få kilometer vest for grensen til Iran.

Ifølge Det europeiske seismologiske senteret EMSC hadde skjelvets episentrum en dybde på 19 kilometer under jordoverflaten.

Søkte trygghet i gatene

Bilder innbyggere i Sulaymaniyah har delt på sosiale medier viser hvordan folk søker trygghet i gatene mellom raserte bygninger.

Ifølge den lokale avisen Rudaw ble et annet skjelv målt med en styrke på 4,5 nær Halabjah tidligere søndag kveld. Det var senteret GEOFON som rapporterte om det første skjelvet.

Fra området meldes det om strømbrudd, og i Iran har mange rømt ut av husene sine. Irakisk TV melder at det er skader i åtte byer, og at redningsmannskaper har rykket ut.

Utsatt region

Jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

– Jeg har aldri følt et sterkere skjelv i hele mitt liv, skal en innbygger i Sulaymaniyah ha fortalt til EMSC.

I Bagdad kunne jordskjelvet merkes i rundt 20 sekunder, og i over lengre tid i andre irakiske provinser.

I Suleimania-provinsen har skjelvet forårsaket noe mindre skader på eiendom.

– Akkurat her er det vel ingen høyhusbebyggelse, men husene er ikke konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet til NTB.

Ifølge USGC skal mange av bygningene i regionen være svake og svært utsatt for jordskjelv. Det amerikanske senteret slår dermed fast at det er ventet flere skadede etter skjelvene.