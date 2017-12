Byen som startet uavhengighetsbølgen

ARENYS DE MUNT (VG) Folkeavstemningen for uavhengighet i lille Arenys de Munt ble starten på en bevegelse som kan rive Spania i to. Denne uken går katalanerne til urnene.

I den lille katalanske byen Arenys de Munt, en kort times kjøring nordvest for, regionshovedstaden Barcelona, rigges det til jul. Når ettermiddagsmørket faller på prydes hovedgaten av skinnende lenker i hvitt og blått, som kaster lys på byens stolteste dekorasjon: Flaggene med «sí», for «ja» til uavhengighet.



– Vi var de første. Nå er vi mange, men det startet med oss her i byen, sier Manuel Llado (65) med utilslørt stolthet.



Det var her ved foten av det lille fjellet el Montalt, for åtte år siden, at misnøyen med makthaverne i Madrid vokste seg så stor at lokale folkevalgte inviterte de 9000 innbyggerne til urnene for å svare på om de heller ville være sin egen stat. Manuel Llado var blant de 96 prosentene som svarte «ja».

SÅ MYE HAR VI IGJEN: Norbert Selba (43) og Manuel Llado (65) er lei av å betale skatt som fordeles til andre spanske regioner der økonomien er dårligere enn i det vellykkede Catalonia. Foto: HELGE MIKALSEN , VG

Fordi folkeavstemningen i 2009 ikke var godkjent av den spanske stat, ble den sett på som rent symbolsk. Men hvilket symbol: Valgdagen i Arenys de Munt ble starten på en bølge av uavhengighetsavstemninger og en vekst i den allerede eksisterende separatistbevegelsen. Nå har leiren som kjemper for løsrivelse en reell sjanse til å vinne flertall i parlamentet i det katalanske valget på torsdag.

– Kan ikke fortsette



Denne høsten har den betente uavhengighetsdebatten i den spanske regionen preget nyhetsbildet over hele Europa. «Catalonia» er det nest mest bruke søkeordet i Google Norges nyhetssøk i år.

Etter den ulovlige folkeavstemningen 1. oktober som førte til at separatistlederne erklærte uavhengighet fra Spania, bestemte den spanske statsministeren Mariano Rajoy at det skulle arrangeres nyvalg den 21. desember.

I Arenys de Munt er julepynt i vinduene byttet ut med det katalanske gulrøde flagget med stjerne. Alt folk her ønsker seg til jul, er demokrati, sier ordfører Joan Rabasseda i Ferrer.

– Dersom én million mennesker i et annet europeisk land hvert eneste år hadde tatt fredelig til gatene for å be om å bli sin egen stat, hadde de blitt hørt. Men ikke i Spania. Dette valget er så viktig, fordi noe må skje nå. Det kan ikke fortsette slik det er i dag, sier ordføreren da VG møter ham i et høytidspyntet rådhus.

Økonomiske motiv

Den 1. oktober la 95 prosent av dem som stemte i Arenys de Munt, en seddel med «ja» for uavhengighet, i valgurnen. I bystyret er 11 av 13 seter besatt av politikere fra partier som kjemper for løsrivelse, forteller ordfører Ferrer, og legger til at han ikke har fått en eneste henvendelse fra unionistpartier som vil henge opp flagg i sentrum. Det hersker ingen usikkerhet rundt hvilken side som har mest støtte lokalt.

– Hvis vi får uavhengighet, blir dette et bra sted å bo. Alt blir bedre om vi får kontroll på egen økonomi. Nå betaler vi alle pengene vi tjener inn til den spanske felleskassen, som korrupte tjenestemenn andre steder i landet stikker i lommen. Det er vårt bidrag som får Spania til å gå rundt, mener pensjonisten Manuel Llado på den brosteinsbelagte plassen i sentrum.

65-åringen understreker likevel at følelsen av å være undertrykket av Madrid er hans hovedargument for å delta i uavhengighetsbevegelsen. Tidligere denne måneden kjørte han og kona den lange veien til Brussel for å være med i demonstrasjonen «Våkn opp, Europa!».

– Uavhengigheten kommer ikke i år, og den kommer mest sannsynlig heller ikke til neste år. Men kampen vi tar nå, gjør at barnebarna våre får muligheten til å leve bedre liv, sier pensjonisten til VG.

Lei av å gi bort

43-årige Norbert Selba legger på ikke skjul på at penger er hans hovedmotivasjon for å stemme på den avsatte presidenten i eksil og hans uavhengighetsparti.

PIONER: I uavhengighetsbastionen Arenys de Munt ønsker ordfører Joan Rabasseda i Ferrer seg et demokratisk valg til jul. Han håper Spania anerkjenner de mange som ønsker uavhengighet for Catalonia. Foto: HELGE MIKALSEN , VG

– Spanjolene er våre brødre. Vi hjelper dem gjerne, men vi vil at det skal skje på våre egne premisser, sier katalaneren til VG.



Så langt har kampen for uavhengighet ikke hatt en god effekt på regionens økonomi. Den politiske uroen har allerede bidratt til at 1500 bedrifter har flyttet hovedkontoret sitt ut av Catalonia. Turistsjefen i regionen venter en nedgang i antall besøkende på 10–12 prosent, ifølge NTB. Særlig vil sektorene turisme og utenlandske investeringer lide så lenge denne ustabiliten pågår, skriver kredittvurderingsbyrået Moody’s i en ny vurdering.

Jevnt

Målingene denne uken viser at det er svært jevnt mellom leiren som ønsker uavhengighet, og dem som vil ha et forent Spania. Det katalanske parlamentet består av 135 seter, noe som betyr at et parti eller en blokk må ha minst 68 seter for å sikre seg flertall.

I de fem målingene nyhetsbyrået NTB har sett på, får separatistpartiet ERC flest seter i tre av målingene, mens to av målingene spår at sentrumspartiet Ciudadanos, som ikke ønsker løsrivelse, kommer best ut.

To dager før valget varsler flere nyhetsbyrå et knivskarpt oppgjør mellom de tre største partiene, men ingen ligger an til flertall alene. Det kan derfor bli tidkrevende og vanskelige samarbeidsforhandlinger etter valgdagen. Innbyggerne i byen der uavhengighetssnøballen begynte å rulle, er likevel ikke i tvil om at dette valget får betydning.

– Både valgene og folkeavstemningene vi har, har vært en demonstrasjon av hvordan mennesker kan endre samfunn ved noe så fredelig og sivilisert som å stemme. Slik vi ser at brexit tar tid, vil nok denne kampen også ta tid. Men demokratiet vil vinne, sier ordfører Joan Rabasseda i Ferrer.