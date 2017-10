Dommer blokkerer siste versjon av Trumps innreiseforbud

En føderal dommer i Hawaii har midlertidig blokkert innreiseforbudet, timer før det skulle iverksettes.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant politikknettstedet Politico. Nettstedet har også lagt ut kjennelsen i sin helhet.

Det er dommer Derrick Watson i Hawaii som midlertidig blokkerte Trumps tredje versjon av innreiseforbudet. Begrunnelsen er at forbudet strider mot føderale immigrasjonslover. Samme dommer blokkerte også andre versjon av forbudet, skriver New York Times.

Innreiseforbudet skulle omfatte åtte land, hvorav seks er hovedsakelig muslimske. Dermed ble innreiseforbudet blokkert bare timer før det skulle iverksettes ved midnatt.

Fra åtte til to land



Innreiseforbudet har lenge vært et kontroversielt tema i USA. Forbudet skulle egentlig omfatte de åtte landene Syria, Libya, Iran, Yemen, Tsjad, Somalia, Nord-Korea og Venezuela.

Etter at dommerens beslutning vil innreiseforbudet bare gjelde for borgere fra Nord-Korea og Venezuela, skriver Washington Post. Fra sistnevnte er det hovedsaklig enkelte høytstående tjenestemenn og deres familier som blir rammet.

I sin kjennelse skriver dommer Derrick Watson at også det nye innreiseforbudet har samme problemer som tidligere versjoner av forbudet.

– Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser, heter det i begrunnelsen fra Watson.

Det er tredje gang at Trump-administrasjonen forsøker å få innført begrensninger på hvilke lands borgere som kan få reise inn i USA. I september utsatte amerikansk høyesterett en viktig høring der det skulle avgjøres om forbudet er i strid med amerikansk lov.

Andre føderale domstoler i USA vurderer også muligheter for å blokkere den siste utgaven av innreiseforbudet.