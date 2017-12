Eriksen Søreide: – Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide frykter at USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad kan føre til dypere splittelse i regionen.

– Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem for Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lenger vekk fra forhandlingsbordet, sier Eriksen Søreide (H).

Forskere om Trumps anerkjennelse: Ødelegger fredsprosessen

Det var onsdag ettermiddag at USAs president Donald Trump i en tale kom med den svært kontroversielle anerkjennelsen. Trump selv betegner erklæringen som et steg mot fred mellom Israel og Palestina.

Se Trump betegne Jerusalem som Israels hovedstad i videoen under

Jerusalem er en viktig by for både palestinerne og israelerne. Israel har utropt hele byen som sin hovedstad, mens palestinerne krever Øst-Jerusalem som hovedstad for en framtidig palestinsk stat.

Beholder norsk ambassade i Tel Aviv



– Jeg håper alle parter besinner seg og bidrar til både ro og at forhandlingene kan komme i gang igjen. Men det er ikke tvil om at det som har skjedd i dag kan ha bidratt til å gjøre akkurat det vanskeligere, sier Eriksen Søreide via sin kommunikasjonsavdeling til VG.

Hun understreker samtidig at det er uaktuelt for Norge å følge etter den amerikanske beslutningen om å flytte ambassaden til Jerusalem.

– Alle har ambassaden i Tel Aviv og det kommer Norge også til å fortsette å ha, sier hun.

Til sist presiserer hun at det ikke er opp til noe enkelt land å endre Jerusalems status.

– Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA, sier hun.

Vil ha hastemøte



Statsminister Erna Solberg uttrykker også bekymring knyttet til Trumps erklæring, og mener det må forhandles fram Jerusalem-løsning.

– Bare en framforhandlet to-statsløsning kan bidra med fred mellom partene. Det er derfor viktig at president Trump støttet to-statsløsningen og understreket at Jersusalem-spørsmålet må løses gjennom forhandlinger, framholder Eriksen Søreide.

Hun legger vekt på at Norge fortsatt kommer til å jobbe for å framforhandle en slik løsning.

I kjølvannet av Trumps uttalelse har åtte land - Bolivia, Egypt, Frankrike, Italia, Senegal, Sverige, Storbritannia og Uruguay - bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Palestinere om Trumps erkæring: Fredshåpet svinner

Siden Kongressen i USA i 1995 vedtok å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkjenne Jerusalem som hovedstad, har amerikanske presidenter hver sjette måned undertegnet et dokument som utsetter anerkjennelsen og setter flyttingen på vent.