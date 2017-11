Ny vulkanalarm på Bali: Hever farenivået

Indonesiske myndigheter beordrer befolkningen i en radius av 1 mil om å evakuere.

Katastrofemyndighetene hevet mandag morgen farenivået for vulkanen på ferieøya til det høyeste nivået. Den internasjonale flyplassen i Denpasar er stengt, og myndighetene vil vurdere å åpne den igjen tirsdag. Omtrent 50.000 passasjerer bruker flyplassen hver dag, skriver australske ABC.

Bakgrunnen er at det tidlig mandag morgen er observert eksplosive utbrudd, og aske som blir spydd opptil 3400 meter opp i været. Dette kan indikere at et større utbrudd er på vei, sier landets nasjonale geologiske senter i en uttalelse.

– Vi venter ikke et stort utbrudd, men vi må være på vakt og føre var, skriver de.

Vulkanen Agung spydde også søndag morgen aske 4000 meter opp i været, og tykke, grå røykskyer la seg over området. Flyplassen på naboøya Lombok er fortsatt stengt etter helgens utbrudd, som var det andre på en uke.

Sist det var utbrudd fra den 3031 meter høye Agung-vulkanen, var i 1963 over en periode på nesten et år. Rundt 1200 mennesker mistet livet i dette utbruddet.