Fyrverkifabrikk eksploderte i Indonesia: Minst 47 døde, ifølge nyhetsbyrå

Politiet i Indonesia opplyser at minst 47 personer ble drept i hendelsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

To eksplosjoner på en fyrverkerifabrikk i Indonesia fant sted torsdag formiddag norsk tid, vest i Jakarta, hovedstaden i Indonesia. Vitner har meldt om mange skadede personer utenfor fabrikkenm og at de hørte to kraftige smell.

Nyhetsbyråene AFP og AP har meldt om 47 dødsfall, mens Reuters har meldt om 23.

Politisjef i området, Harry Kurniawan, sa de døde ble funnet i varehuset på fabrikken, ifølge Reuters. De omkomne fraktes til sykehuset i Jakarta for å identifiseres, men de fleste er kraftig brent og vanskelig å gjenkjenne, skriver indonesiske Detik News.

– De som døde var fullstendig ugjenkjennelige, sier brannmann Oni Sahroni til kanalen Metro TV, ifølge AFP.

En lokal lege sier til nyhetsbyrået Reuters at han for øyeblikket behanlder syv skadde mennesker for alvorlige brannskader. Noen av dem hadde brannskader på over 80 prosent av kroppen. Tre er i kritisk skadde.

En politikilde sier til nyhetsbyrået at det er i overkant av 100 som jobber på fabrikken, og at 43 skal være skadet og sendt til behandling på sykehus.

Fabrikken hadde kun vært åpen i 2 måneder før den eksploderte, ifølge indonesiske medier. Politisjefen sier til Dedik News at de er i gang med å forhøre lederne av fabrikken, og har fått tak i data på ansatte og informasjon om fabrikkens lisenser.