100.000 mennesker må evakuere etter hevet vulkan-alarm

Katastrofemyndighetene på Bali har hevet farenivået ved vulkanen Agung til høyeste nivå.

Den internasjonale flyplassen, mest kjent som Denpasar, er stengt til tirsdag morgen. Hver sjette time vil det bli gjort en vurdering på om flyplassen skal åpnes igjen.

Hundrevis av flyreiser er kansellert og titusener av reisende er rammet.

Omtrent 50.000 passasjerer bruker flyplassen hver dag, skriver australske ABC.

Ifølge myndighetene må 100.000 lokale beboere evakuere i den utvidede faresonen rundt vulkanen Agung på Bali, melder nyhetsbyrået AP.

Kommer seg ikke hjem

STRANDET PÅ BALI: Venninnegjengen fra Norge kommer seg ikke hjem fra Bali etter at flyplassen på øya ble stengt grunnet økt vulkanaktivitet mandag. Fra venstre: Christina Wehus, Ingvild Eidem-Olsen, Julie Steinrud, Gro Helland og Malene Thorbjørnsen Foto: Privat

Gro Helland og fire venninner skulle egentlig reise hjem fra en 16 dager lang ferie på Bali da meldingene om at flyplassen var stengt kom.

– Vi fikk ikke noen særlig beskjed om vulkanalarmen fra de lokale, før meldingene begynte å tikke inn fra familiene våre i Norge i går, forteller Helland til VG.

25-åringen og de fire venninnene befinner seg i badebyen Seminyak, nesten 70 kilometer sørvest for vulkanen Agung.

Indonesiske myndigheter har beordret befolkningen i en radius av en mil om å evakuere, og Helland forteller at de så langt ikke har vært bekymret for å bli rammet av vulkanutbrudd.

– Vi er litt bekymret, men mest for å ikke komme oss hjem. Det eneste vi har merket de siste dagene er at det har luktet litt brent, forteller Helland.

Den populære feriedestinasjonen har rundt 4.225 millioner innbyggere, men Helland har ikke sett at lokalbefolkningen i byen er urolige.

– Lokalbefolkningen virker rolige, de virker mest bekymret for oss, sier hun.

ØKT AKTIVITET: Askeskyer stiger opp fra Vulkanen Agung på den indonesiske øya Bali mandag morgen. Titusener av turister er strandet på den populære ferieøya etter at indonesiske myndigheter hevet farenivået ved vulkanen. Foto: Firdia Lisnawati , AP

Venter utbrudd

Bakgrunnen for alarmen er at det tidlig mandag morgen er observert eksplosive utbrudd, og aske som blir spydd opptil 3.400 meter opp i været. Dette kan indikere at et større utbrudd er «nært forestående», sier landets nasjonale geologiske senter i en uttalelse.

– Vi venter ikke et stort utbrudd, men vi må være på vakt og føre var, skriver de.

Vulkanen Agung spydde også søndag morgen aske 4.000 meter opp i været, og tykke, grå røykskyer la seg over området. Flyplassen på naboøya Lombok er fortsatt stengt etter helgens utbrudd, som var det andre på en uke.

Så langt skal rundt 40.000 mennesker ha evakuert fra området rundt vulkanen, men mange blir igjen fordi de føler seg trygge eller fordi de ikke ønsker å forlate hjemmene sine.

Talsmann for Balis katastrofemyndigheter, Sutopo Purwo Nugroho, uttalte i en pressekonferanse i Jakarta at hele 22 landsbyer og mellom 90.000 og 100.000 mennesker befinner seg innenfor den utvidede faresonen mandag.

– Myndighetene vil finkjemme området for å overtale alle til å dra. Om det trengs, vil vi tvinge dem til å evakuere, sa Nugroho.

Sist det var utbrudd fra den 3.031 meter høye Agung-vulkanen, var i 1963 over en periode på nesten et år. Rundt 1.200 mennesker mistet livet i dette utbruddet.

BESKYTTER SEG MOT ASKE: Indonesiske barn og voksne ikledd masker i Karangasem-regionen i nærheten av vulkanen Agung. Vulkanen hadde eksplosive utbrudd, og spydde aske opptil 3.400 meter opp i været mandag morgen. Foto: Sonny Tumbelaka , AFP

Norske turister askefast

Reiseselskapet Ving opplyser at de for tiden har 13 norske gjester på Bali, og flere av dem skulle etter planen ha returnert til Norge mandag.

– Vi holder løpende kontakt med gjestene våre og de forholder seg rolig til situasjonen. Vi har fire gjester som skal hjem i dag, men disse har fått beskjed om at flyplassen er stengt og vi holder løpende kontakt med dem i forhold til når og hvordan de kommer seg hjem, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff til NTB.

Apollo har ni norske gjester på Bali.

– Flygingene de skal reise hjem med, er først om noen dager, så foreløpig går alt som normalt. Våre lokale representanter holder gjestene på stedet informert, og vi kommer til å overvåke situasjonen fortløpende, opplyste kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera til NRK søndag.