Brutal barnevoldtekt ryster India

En seks år gammel jente skal ha blitt voldtatt og drept. Nå krever befolkningen at volden mot kvinner og barn tar slutt.

Skadene og omfanget minner om den grusomme gjengvoldtekten i 2012 hvor en 23 år gammel kvinne mistet livet. Om en drøy uke er det akkurat fem år siden hendelsen skapte overskrifter verden over.

Barnet skal ha blitt bortført den 8. desember, og ble søndag kveld funnet ikke langt fra sitt eget hjem i byen Hisar i delstaten Haryana, nord i India.

Forbrytelsen har forskrekket befolkningen i India på grunn av de store skadene. Hun skal ha blitt torturert til døde og voldtekten skal ha vært svært brutal.

De lokale innbyggerne har samlet seg for å protestere mot det opprivende drapet, og stengt både butikker og veier.

Krever svar

Myndighetene skal ha dannet et eget etterforskningsteam for hendelsen, etter stort press fra befolkningen som krever at de skyldige blir straffet.

Ifølge BBC avhører politiet i India flere i forbindelse med det brutale drapet, men de har ikke gjort noen arrester.

Familien til den avdøde jenta nekter å kremere liket før de skyldige er tatt. Begravelsen har funnet sted, men familien gikk kun med på det fordi politiet har lovet at de skal arrestere noen snarest.

De lokale har gitt politiet frist til onsdag morgen, og hvis de ikke har arrestert de skyldige i tide vil de trappe opp protestene.

Voldtekt hvert 22. minutt

Vold mot kvinner er et stort problem i India. Omtrent 35. 000 voldtekter skal ha bli rapportert i landet i løpet av 2015, skriver The Independent. Men mørketallene forventes å være store.

En undersøkelse fra 2013 viser at én indisk kvinne blir voldtatt hvert 22. minutt.

Etter gjengvoldtekten i 2012 ble det innført strengere straffer for forbrytelsen etter press fra befolkningen. India innførte blant annet dødsstraff.