Nye reiseråd: Karantenekrav fra Lesvos, Khios og flere andre feriesteder

Fra mandag av må reisende fra flere feriefavoritter i hjemme- eller hotellkarantene.

Av Pernille Solheim

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter FHIs vurdering av smittesituasjonen i verden, har regjeringen besluttet å innføre karantenekrav for en rekke populære feriedestinasjoner.

Blant annet er det ingen utvalgte øygrupper som forblir grønne etter at endringene trer i kraft mandag 26. juli.

Blir mørkerøde: Både Spania, Kreta og Balearene er nå oppe på mørkerødt smittenivå, som betyr at ubeskyttede reisende derfra må ta karantenen på hotell. Det må også reisende fra Nederland. Folk som har fått én dose og regnes som beskyttet kan ta karantenen hjemme.

Blir oransje/røde : Sardinia, Korsika, Sicilia og Nordlige egeiske øyer i Hellas er over på oransje/rødt smittenivå. Nordlige egeiske øyer består av Lesvos, Khíos og Samos. Sveits, Liechtenstein og Estland er også over på oransje. Reisende fra oransje og røde land må i karantene, men kan ta den hjemme.

Hele Danmark oransje: Danmarks siste grønne region går nå over på oransje nivå. Det betyr at det nå kan bli begrenset innreise til Norge fra hele Danmark, med krav om negativ test før avreise og innreisekarantene ved ankomst.

Er det unntak for fullvaksinerte? Ja, fullvaksinerte og folk som har gjennomgått covid de siste seks månedene (og kan dokumentere det i gyldig norsk eller europeisk coronasertifikat) er unntatt reisekarantene. Reglene om grønne, røde, oransje og mørkerøde land gjelder altså for uvaksinerte og folk med én dose. Det er flere unntak, blant annet for folk med én dose og karantenehotell. Hva som gjelder for deg finner du på helsenorge.no.

Värmland fortsatt rødt

Også de finske regionene Birkaland og Kajanaland går over til oransje nivå.

Selv om Värmland ifølge VGs oversikt har kommet ned på grønt smittenivå, blir det ingen åpning av Värmland på mandag. Grunnen er at det kun er i partallsuker at regjeringen vurderer om de skal åpne opp.

I oddetallsuker ser de bare på om noen har gått over grensen – altså om noen gule områder eller land burde bli røde eller noen røde land bør bli mørkerøde og få hotellkarantene-krav.

Dette betyr fargene Grønn D et er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Rød Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerød Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Les mer om hva som gjelder for deg på helsenorge.no. Vis mer

Følgende land fortsetter å være grønne: Bulgaria, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Fargene baserer seg på antall registrerte smitte per 100.000 innbyggere de siste to uker og snittet av prosent positive prøver i samme periode.

Se i VGs coronaspesial for reiseråd om hvilke råd som til enhver tid gjelder og hvilke land man slipper karantenehotell fra.

Her kan du se hvilke reiseråd som gjelder frem til mandag: