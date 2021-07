FLYVRAKET: Her ligger flyet etter at det styrtet med ni mennesker om bord fredag i Örebro. Foto: Jeppe Gustafsson / TT NYHETSBYRÅN

Havarikommisjonen: Tror flyet fikk brå venstresving

Politiet og havarikommisjonen i Sverige jobber på spreng for å finne ut hva som skjedde da flyet med ni personer om bord styrtet fredag i Örebro. Havarikommisjonen har i en foreløpig rapport kommet frem til et «trolig hendelsesforløp».

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Havarikommisjonen har utfra nåværende tilgjengelige data kunnet fastslå et trolig hendelsesforløp, men ikke årsaken til havariet, skriver politiet.

For øyeblikket gjennomfører kommisjonen et «intensivt arbeid» i samarbeid med politiet for å avdekke mer av omstendighetene rundt den tragiske ulykken som krevde ni menneskeliv.

Foreløpig har Havarikommisjonen konkludert med at flyet «trolig» fikk problemer kort tid etter avgang, på rundt 100 meter over bakken.

Problemene skal ha ført til at flyet gjorde en «kraftig venstresving og deretter gikk i bakken», skriver politiet.

– Årsaken til dette er fremdeles ikke kjent.

Ingen kjent feil ved flyet

Det var ingen kjente feil ved flyet som styrtet 13 sekunder etter avgang i Örebro torsdag, skriver NTB.

SVT har fått tilgang til dokumenter som viser at det lille DHC-2 Turbo Beaver-flyet senest ble kontrollert i Danmark i slutten av mars og ble da godkjent for bruk i ett år.

Flyteknisk inspektør Jerry Köhlström ved Transportstyrelsen har gått gjennom alle opplysninger som svenske myndigheter har om flyet.

– Vi har ikke funnet noe merkelig. Dersom det hadde vært problemer som på noe vis kunne påvirke flysikkerheten, så hadde det ikke blitt godkjent, sier han.

Ulykkesflyet, som var 55 år gammelt, styrtet ifølge Flightradar24 bare 13 sekunder etter avgang. Det var eid av et selskap i Skåne, som tidligere i uka leide det ut til fallskjermklubben i Örebro.

Ifølge spesifikasjonene har enmotorsflyet kapasitet til seks passasjerer i tillegg til flygeren, eller det kan ha en total nyttelast på inntil 953 kilo.

Etterspør vitner med videoer

Arbeidet med å finne ut hva som skjedde, vil gjennom helgen fokusere på intervjuet med vitner, å sikre data, radarspor, innhente videomateriale og minneenheter, ifølge politiet.

– Politiets etterforskere er veldig interesserte i om det finnes privatpersoner som har videomateriale på hele eller deler av hendelsesforløpet. Til og med lydopptak er av interesse, heter det i pressemeldingen.

Saken blir oppdatert.