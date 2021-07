forrige







fullskjerm neste TETT I TETT: EM-finalen ble vist på storskjerm ved Hilton Beach i Tel Aviv søndag.

Deltabølge i Israel: Dette kan være Norge om tre måneder

TEL AVIV (VG) I to måneder levde de i total frihet. Nå har landet en delta-bølge. Spørsmålet er om det egentlig er så farlig.

Mens israelerne lever som om viruset var en forkjølelse, krangles det på regjeringskontoret om veien videre.

– Selv om vaksinene er bra og kanskje det viktigste, ser det ikke ut til å være nok. Vi har nå en ny bølge, sier Asher Salmon, sjefen for internasjonal presse, ved det israelske helsedepartementet til VG.

– Det er en litt «gloomy» ting å si sommeren 2021.

Men andre eksperter mener det ikke gjør så mye at deltasmitten nå tar over fullvaksinerte Israel.

Det store spørsmålet er om corona fortsatt skal behandles som en epidemi eller som en vanlig sykdom som rammer de mest sårbare, som lungebetennelse.

– Som om corona aldri skjedde

I to måneder har israelerne levd i total frihet uten tiltak. Håndsprit har forsvunnet fra Tel Avivs restauranter og kontorer. Håndtrykk er tilbake. For en nord-europeer er det som å være på corona-rehab.

På årets varmeste dag, durer det fra kjøleanlegget og slush-maskinen inne på strandbaren Benatime på Tel Avivs strandpromenade.

fullskjerm neste TAR DET KULI: David Dayag jobber på strandbaren Benatime på Tel Avivs strandpromenade - og er ikke særlig bekymret for økt deltasmitte i landet.

– Det er som om corona aldri skjedde. Det er et fjernt minne, sier David Dayag, mens han tar imot betalingen fra en bikinikledd tenåring.

I seks måneder har han, og de fleste andre, vært fullvaksinert.

Israel ligger helt i verdenstoppen i vaksinetempo på grunn av sin spesialavtale med Pfizer. 60 prosent er nå fullt beskyttet.

At deltasmitten øker, bekymrer ham ikke noe særlig. Han har liten tro på at israelerne vil akseptere å gå tilbake til å leve med tiltak.

– Vi har blitt for vant til sånn det var før delta.

Limbo

Smitten drar seg til i Israel, etter å ha hatt smittetall nærme null i flere måneder. De har nå rundt 750 daglige tilfeller - og det øker. Men det er fortsatt langt unna tidligere smittetopper. Økningen på innleggelser holder seg stabilt - derfor er myndighetene i limbo på hva de skal gjøre.

De neste to ukene blir avgjørende, sier sjefen, coronageneral Lev Boaz til VG.

Han opplyser at halvparten av de smittede er barn. Myndighetene har derfor satt i gang en storstilt vaksinasjonskampanje for å vaksinere barn ned til 12 år - foreløpig har 30 prosent av denne gruppen fått et stikk.

Vaksinerer barn

En av dem er Amit Shimony (12), som egentlig bare er glad stikket er overstått. Men timingen var bra, for neste uke har han sin bar mitzva, en slags konfirmasjon som blir feiret i jødedommen for gutter som har fylt 13 år. Da har han lovet å danse med søsteren.

fullskjerm neste GRUER SEG: Amit Shimony (12) er en av flere hundretusen tenåringer som får vaksinen for å bremse deltasmitten i landet.

Mens israelerne går inn i det som ser ut til å bli årets varmeste helg, romsterer det i regjeringskvartalene i Jerusalem. Ekspertene klarer ikke å bli enige om veien videre.

– Dette er politikk og det er mange meninger. Ikke alle kabinettmedlemmer er sikre på tiltakene. Så vi må se hva som skjer, sier pressesjefen Asher Salmon i departementet.

I dag er eneste påbud munnbind innendørs - med variert etterlevelse.

– Hvis vi tar grep nå, kan vi bremse smitten.

– Gjør det noe at smitten øker når folk er vaksinert og stort sett ikke blir syke?

– Det tar litt tid før vi ser innleggelsene som følger smitten, sier han, og legger til ta man heller ikke vet hvor alvorlig sykdommen er for de vaksinerte.

Det er ikke alle enige i.

– Må leve med det

RÅDGIVER: Infeksjonsmedisineren Eyal Leshem jobber ved landets største sykehus Sheba og analyserer daglig alt som kommer inn av coronatall. Foto: Harald Henden

På kontoret ut mot en japansk-inspirert bakhage ved landets største sykehus, Sheba, blir infeksjonsmedisineren Eyal Leshem engasjert når VG spør hva han mener Israel bør gjøre med deltasmitten:

– Situasjonen er helt annerledes siden vi snakket sammen i februar. Nå har vi rundt 90 prosent av de over 50 fullt vaksinert. Vi ser ikke en særlig økning i alvorlige og dødelige tilfeller. Det gjør at vi kan leve et ganske vanlig liv, sier han.

Leshem, som daglig analyserer både corona- og vaksinetall som myndighetene legger til grunn, mener covid ikke lenger en ny sykdom som den var uten vaksine et år siden. Kanskje er den som en lungebetennelse som kan være alvorlig for eldre og syke, men ikke for de fleste.

– Derfor må vi justere hvordan vi tenker på covid. Før var det en farlig pandemi der man måtte stenge ned. Nå må vi se på det som annen sykdom, som kan være alvorlig, men vi må leve med det. På samme måte som trafikkulykker og influensa.

– Vaksiner fungerer

Israel har nå 54 sykehusinnleggelser. For 17 av disse er tilstanden alvorlig, mens 16 trenger pustestøtte. Rundt halvparten er vaksinerte, og de fleste er eldre med underliggende sykdommer.

Bør man ikke da ta forholdsregler?

Gestikuleringsnivået til Leshem jekkes opp enda et hakk. Dette er et tall som frustrerer.

fullskjerm neste STATISTIKK: Eyal Leshem viser frem dagens coronatall.

– Man tenker halvparten, vaksinen funker ikke. Det er ikke intuitivt når man ser det. Men det betyr at vaksinen fungerer, sier han, og snur seg mot dataen.

Printeren begynner å skrive ut den britiske studien som viser at vaksinen har en 96 prosent effekt mot deltainnleggelser.

På baksiden tegner han opp regnestykket:

– La oss si det er en million over 70 år: 900.000 er vaksinert, 100.000 ikke. At halvparten er på sykehus betyr at vaksinen gir en 90 prosent beskyttelse.

Hvis vaksinen ikke funket, ville 90 prosent av innleggelsen bestått av de vaksinerte.

At israelerne skal tilbake til strenge tiltak og avstandskrav, tror heller ikke denne gjengen på stranden på.

fullskjerm neste Tom Zagzag, Barel Lanciano og Neta Omer slapper av i solen etter en eksamen.

Men for ingeniør-student Tom Zagzag har deltasmitten vekket noen dårlige minner:

– Jeg får noen flashbacks, det gjør jeg, sier han, mens kompisen Barel kontrer:

– Han er pessimisten av oss, for å si det sånn.