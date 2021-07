OVERSVØMT: Flere hundre mennesker ble fanget inne i vogntog da enorme mengder vann oversvømte undergrunnsanlegget. Foto: AP

Fanget på metro i ekstremvær: − Jeg kan ikke snakke mer, vær så snill og hjelp

Flere hundre mennesker ble fanget inne i en vogn med vann opp til nakken. Nå får myndighetene kritikk for håndteringen av ekstremværet i Kina.

Av Hanna Jarstø Ervik

Minst 33 personer er døde og 200.000 er blitt evakuerte som følge av det voldsomme uværet i sentrale deler av Kina de siste dagene.

I millionbyen Zhengzhou i Henan-provinsen fosset enorme vannmengder ned i byens undergrunnsanlegg. Flere hundre mennesker ble fanget inne i vogntog – – noen av dem med vann opp til nakken.

– Jeg kan ikke snakke lenger, vær så snill og hjelp!, skal en kvinne ha skrevet på sosiale medier ifølge BBC.

Videoer viser hvordan passasjerer i panikk enten forsøker å flykte eller står med vann opp til halsen mens luften i vognen gradvis blir brukt opp.

Flere skal ha stått på stoler, mens andre holdt barn opp slik at de skulle få tilgang til luftlommene.

Foto: NOEL CELIS / AFP

– Jeg fortalte moren min at jeg kanskje ikke kom til å klare det. Jeg holdt på å gi fullstendig opp, skal en annen overlevende ha skrevet ifølge The Guardian.

Hun skriver at hun først besvimte på grunn av oksygenmangelen, men at hun ble vekket av vibrasjonen fra mobilen og moren som sa at hjelp var på vei.

Etter flere timer med frykt og usikkerhet skal redningsarbeidere til sist ha klart å få tilgang til vognene via taket for å kunne dra passasjerene ut.

– Vi banket på glasset ved taket. Også plutselig var det luft, skal en ikke navngitt person har sagt ifølge BBC.

Minst 12 mennesker skal ha omkommet i forbindelse med hendelsen.

fullskjerm neste OVERSVØMT: Store deler av millionbyen Zhengzhou skal ha blitt oversvømt som følge av den ekstreme nedbørmengden.

Kritiserer håndteringen

Flere stiller nå spørsmål ved myndighetenes håndtering av situasjonen, melder The Guardian. På sosiale medier skal mange ha kritisert beslutningen om å la metroen fortsette å gå gjennom uværet.

– Vi kan ikke kontrollere uværet, men de burde ha stanset driften når hundrevis av alarmer ble sendt, skal en person ha skrevet ifølge The Guardian.

Også det unøyaktige værvarselet og et forvirrende varslingssystem for kriser får gjennomgå av flere.

– Jeg forsto i etterkant at Henan meteorologiske institutt hadde sendt ut en rød alarm før katastrofen, men ingen har tilgang til den fra internett, eller de brydde seg ikke om den fordi mange slike alarmer klassifiseres som spam, skal en beboer Zhengzhou ha sagt til The Guardian.

Tusenårsregn

Uværet blir av kinesiske meteorologer omtalt som et tusenårsregn, som vil si at det vanligvis bare hender en gang hvert tusende år.

I Zhengzhou skal det i løpet av tre døgn ha falt regn tilsvarende et helt år med nedbør, skriver flere medier.

Mer regn er ventet de neste dagene, og folk forbereder seg nå ved å flytte biler opp i høyden og planlegge hvordan de skal komme seg ut av byen. Dårlige strøm- og kommunikasjonslinjer gjør at situasjonen ifølge NTB er utfordrende.

Flere veier ligger under vann og minst én tunnel med biler skal være oversvømt.

Knyttes til klimaendringene

Klimaforskere Reuters har snakket med skal allerede være nesten helt sikre på at regnet kan knyttes til klimaendringene.

– Slike ekstremværhendelser vil sannsynligvis bli mer vanlig i fremtiden, sier Johnny Chan, professor i atmosfærvitenskap ved University of Hongkong, til nyhetsbyrået.

Han presiserer at myndighetene må utvikle gode systemer for å tilpasse seg både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.