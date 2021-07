KJEMPET LENGE: Australia har jobbet lenge for å ikke miste verdensarvstatusen til Great Barrier Reef. Foto: WILLIAM WEST / AFP

UNESCO-avstemning: Australia kjemper for å unngå «i fare»-stempel

UNESCOs verdensarvkomité skal fredag stemme over om korallrevet Great Barrier Reef i Australia skal merkes som «i fare» eller ikke.

Hvis det blir bestemt at revet er i fare vil forbedringer og tiltak måtte gjøres for at det ikke skal miste sin plass på verdensarvelisten, skriver CNN.

– Muligheten for å miste verdensarv-statusen for revet vil komme som et sjokk for mange australiere, men det er en kraftig beskjed om at myndighetene våre må øke ambisjonene sine for å jobbe mot truslene mot revets eksistens, nemlig klimaendringer og vannkvalitet, sier lederen Richard Leck ved Verdens naturfond (WWF) sitt Australia-kontor ifølge Forbes.

Great Barrier Reef strekker seg over nesten 340.000 kvadratkilometer utenfor Australias nordøstlige kyst og er hjem for mer enn 1600 fiskearter og 600 arter av myke og harde koraller.

Det er et viktig maritimt økosystem, som bidrar med 6,4 milliarder dollar årlig til Australias økonomi og støtter 64 000 arbeidsplasser, ifølge Great Barrier Reef Foundation.

Desperat forsøk på å redde statusen

En rekke naturkatastrofer og de økende effektene av klimaendringene har hatt stor innvirkning på revet, inkludert utbredt korallbleking. En australsk regjerings femårsundersøkelse i 2019 fant at tilstanden til det naturlige underet hadde forverret seg fra «fattig» til «veldig dårlig».

I en rapport publisert 21. juni sa et UNESCO-overvåkningsoppdrag at til tross for den australske regjeringens arbeid for å forbedre revets situasjon, «er det ingen mulig tvil om at eiendommen står overfor konstatert fare».

Men den australske regjeringen har kraftig motsatt seg UNESCOs konklusjon. Australia har desperat forsøkt å ikke komme på UNESCO-listen over steder i fare for å miste plassen på verdensarvelisten.

Blant annet har de drevet omfattende lobbyvirksomhet og invitert ambassadører på dykketurer i revet, ifølge CNN.

Innsatsen kan ha betalt seg. Tolv av de 21 landene i komiteen så ut til å være imot å anvende «i fare» -rangeringen på Barrier Reef, ifølge et endringsforslag som ble lagt ut på UNESCOs nettside tirsdag, skriver CNN.

Ifølge Forbes skal Australia ha fått disse landene med seg på å utsette beslutningen frem til 2023.

OMVISNING: Australias departement har blant annet prøvd å vise frem revet til ambassadører. Bildet er fra 2010. Foto: Henning Carr Ekroll

Press fra forskere og kjendiser

Likevel er ingenting avgjort enda. Presset om å innføre vurderingen kommer fremdeles fra forskere og kjendiser, med et brev publisert samme dag signert av 13 offentlige personer – skuespillere, tidligere politikere og journalister – som presser komiteen til å «støtte UNESCOs anbefaling»

«Det er fremdeles tid til å redde Great Barrier Reef, men Australia og verden må handle nå», står det i brevet, undertegnet av blant andre «Aquaman» -skuespilleren Jason Momoa og havutforskeren Philippe Cousteau.