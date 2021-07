Matprisene går i været i Libanon, og mange hamstrer av frykt for matmangel og svekket kjøpekraft. Her det kø utenfor et kaffebrenneri i Beirut. Foto: AP / NTB Foto: Hussein Malla / AP

Matprisene skyter i været i kriserammede Libanon

Familier i Libanon må bruker fem ganger mer enn minstelønn på mat alene, viser ny rapport.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Landet befinner seg i sin verste økonomiske krise noen gang, og inflasjonen skyter i været. Det libanesiske pundet har mistet 90 prosent av sin verdi overfor dollar.

Libanesere som får sin lønn utbetalt i lokal valuta, får stadig mindre igjen for pengene. Kjøpekraften svekkes fra uke til uke, og en vanlig families matbudsjett er på fem ganger minimumslønn, viser en rapport fra Det amerikanske universitetet i Beirut.

Selv uten å regne med utgifter til vann, strøm og gass bruker en familie på fem personer 3,5 millioner libanesiske pund på mat i måneden. Minstelønnen er på 675 000 libanesiske pund.

Matprisene økt med 700 prosent

Det var en gang i tiden verdt 450 dollar i henhold til offisiell kurs, i dag er minstelønnen verdt 30 dollar på svartebørsen. Kriseobservatoriet ved universitetet sier at matprisene er økt med 700 prosent over to år og at økningen er bratt stigende.

– Prisen for en kurv med basisvarer er gått opp med 50 prosent på under en måned, heter det.

Nassar Yassin er professor ved universitetet og leder gruppen som følger prisutviklingen i Libanon. Han betegner den galopperende prisutviklingen som ytterst alvorlig.

Drivstoffmangel gir strømkrise

Regjeringen i Libanon har de siste ukene foretatt en forsiktig oppheving av subsidene på matvarer, og resultatet har ikke latt vente på seg. Prisene på drivstoff og medisiner gikk rett i været.

Libanon har kun små lagre av utenlandsk valuta og sliter med å få importert nok drivstoff til å holde kraftverkene i gang. Strømforsyningen til vanlige familier er ytterst skjør, og strømmen er ofte koblet ut i 23 av døgnets 24 timer.

Mange blir tvunget til å koble seg på en generator i nabolaget for å holde kjøleskapet i gang og lyset på. Men også prisen for denne nødløsningen er gått i været.