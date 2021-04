STØTTESPILLERE: Øverst fra v.: Ljubov Sobol og Masja Aljokhina. Nederst fra v.: Kira Jarmysj og Anastasija Vasiljeva. Foto: NTB

Slik prøver Kreml å stoppe Navalnyjs kvinner

Kreml prøver nå å stoppe protestene i Russland ved å holde noen av Aleksej Navalnyjs nærmeste støttespillere i ubegrenset husarrest.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert:

Mange av dem er kvinner som har vært sentrale bak protestene etter at opposisjonslederen ble arrestert da han kom tilbake til Russland fra Tyskland i januar.

Ifølge nyhetsbyrået Tass og andre medier har ti fremtredende aktivister vært i husarrest de siste to månedene.

Pussy Riot-medlemmene Maria Aljokhina og Lucy Sjtein er begge i husarrest.

Ljubov Sobol , som er advokat i Navalnys antikorrupsjonsorganisasjon, er i husarrest fram til sommeren. Hun anklages for å ha brutt husarresten ved å gå i kirken.

Kira Jarmysj , Navalnyjs talskvinne, har også vært i husarrest i lengre tid. Nylig ble det kjent at , Navalnyjs talskvinne, har også vært i husarrest i lengre tid. Nylig ble det kjent at hun ikke får presentere sin nye bok på en stor bokmesse.

Anastasija Vasiljeva , leder for en legeforening som støtter Navalnyj og betegnet som hans personlige lege, har også vært i husarrest.

Blant menn som har lidd samme skjebne er broren Oleg Navalnyj og sjefen for Navalnyjs Moskva-kontor Oleg Stepanov.

Store protester

Alle blir beskyldt for å ha brutt corona-restriksjonene ved å ringe rundt og be russerne ta til gatene. Mer enn 10.000 mennesker ble pågrepet de to første helgene det var støttedemonstrasjoner for Navalnyj i 180 byer over hele Russland. Protestene var de største på nesten ti år.

Ifølge Guardian har ikke Maria Aljokhina fått forlate leiligheten sin, møte andre mennesker, gå til legen eller bruke internett i hele vinter. Hun er en av grunnleggerne av den omdiskuterte feministiske punkrockgruppen Pussy Riot.

I HUSARREST: Maria Aljokhina. Foto: Mark Lennihan / AP

Politiet skal også ha inndratt passet hennes, og husarresten forlenges til 23. juni.

– Kreml er ekstremt redde. Planen er å stoppe alle som er aktive i opposisjonen. Det har vært en ekstrem grad av vold og brutalitet mot demonstrantene, sier Aljokhina til Guardian.

Ifølge Aljokhina har hun ikke gjort annet enn å meddele på Instagram at hun kom til å delta i en protest.

– Jeg tror ikke det er noe grunn til å si at kvinnelige tilhengere av Navalnyj blir annerledes behandlet enn mannlige. Tvert imot, virker det som om myndigheter ønsker å vise «likhet for represalier», uansett om du er fraskilt mor, slik som Anastasia Vasiljeva, eller småbarnsmor, som Ljubov Sobol, sier Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité.

– Hvilke straffer truer dem?

– Alle de ti Navalnyj-tilhengerne er i husarrest fordi de skal ha brutt coronarestriksjoner ved å oppmuntre folk til å delta i protestene til støtte for Navalnyj i januar. De fleste har vært det siden begynnelsen av februar, forblir der til 23. juni og kommer neppe ut før etter parlamentsvalget i september. Brudd på coronarestriksjoner har ellers maksimum straff på to års fengsel.

FENGSLET: Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Sangadzhieva sammenligner med markeringen av syv år siden Krim ble annektert nylig:

– Rundt 80.000 personer fylte Luzjniki-stadionet i Moskva. Offentlige arrangementer er egentlig forbudt, men unntak fra regler er alltid mulig dersom Vladimir Putin er til stede.

– Jarmysj, Sobol, Aljokhina og Oleg Navalnyj sitter i husarrest, omtrent fullstendig utestengt fra kommunikasjon med verden. De får ikke lov å komme seg ut for å kaste søppel eller handle mat. De kan hverken sende eller motta brev, bruke mobiltelefon eller ha besøk. Unntak er de aller, aller nærmeste. All kommunikasjon ellers skjer gjennom advokater, som heldigvis kan informere oss om hvordan de arresterte har det, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

En rekke sentrale film- og kulturfolk har i et åpent brev bedt russiske myndigheter om å løslate Aljokhina og Shtein. Blant dem som har undertegnet er Whoopi Goldberg, Spike Jonze, Mike Farrell, Mia Farrow og Peter Gabriel.

Maria Alekhina var blant dem som ble dømt til fengsel etter å ha fremført en protestsang mot Putin i Kristi Frelser-katedralen i Moskva i 2012.

Legen Anastasija Vasiljeva ble pågrepet i en merkverdig forestilling: En video på sosiale medier viser hvordan hun fortsetter å spille Beethoven på pianoet sitt mens politiet kommer inn i leiligheten: