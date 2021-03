TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

Forsvarer i IS-sak: Hun er et offer

OSLO TINGRETT (VG) Forsvareren til den tiltalte IS-kvinnen, mener hun må frifinnes fordi hun er å anse som et offer for menneskehandel.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Den tiltalte 30-åringens forsvarer, Nils Christian Nordhus, starter sin prosedyre i rettssaken mot IS-kvinnen.

To spørsmål: Det ene er om det at tiltalte har vært gift med en ISIL-kriger, og fått barn med ham, gjør henne selv til en deltager i den samme organisasjonen.

– Det andre, aller viktigst, er mer individuelt om tiltalte. Vi forsøker å fange opp den tvangssituasjon hun har vært i.

– Hun er et offer for menneskehandel, det må lede til frifinnelse, sier han.

– Tiltalte ville hjem, og ble tvunget til å bli.

DISKUSJON I RETTEN: Forsvarer Nils Christian Nordhus diskuterer med statsadvokat Geir Evanger. I bakgrunnen sakkyndig Brynjar Lia, hovedetterforsker Torbjørn Fallet fra PST, og politiadvokat Line Nyvoll Nygård fra PST: Foto: Berit Roald/NTB

Saken oppdateres fortløpende

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen (30) tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

les også Aktor i IS-rettssaken: – Fire år er strengt

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

Ba om fire års fengsel

Påtalemyndigheten mener at den tiltale IS-kvinnen var godt kjent med borgerkrigen, visste at hun skulle gifte seg med en terrorkriger, og likevel dro frivillig til Syria. Aktor ber om fire års fengsel for terrordeltagelse.

– Fire år er en veldig streng påstand, ingen tvil om det. Men vi har sett den opp mot fremmedkrigersaker, og man hadde kommet høyere opp dersom en kriger hadde vært så lenge som seks år i Syria, sa statsadvokat Geir Evanger til VG etter sin prosedyre tirsdag.

Dette er aktoratets hovedpunkter mot den tiltalte:

Hun visste at hun reiste til et land der det var en forferdelig borgerkrig.

Hun visste at ektemannen deltok væpnet i den borgerkrigen.

Hun visste at Bastian Vasquez var med på grusomme handlinger.

Hun visste at Vasquez var tilknyttet terrorgruppen Jahbat-al Nusra.

Hun hadde veldig god kunnskap om hva som ville møte henne i Syria, og at det ville bli vanskelig for henne å reise inn.

Hun visste også nok om synet på religion til å kunne forutse at hun ville bli helt prisgitt ektemannen.

– Hun var klar over at dette var en én-veis billett: Hun ville ikke komme seg hjem igjen, det var lett påregnelig, mener aktor.

Kvinnen ble hentet hjem fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

TIDLIGERE ARTIKLER FRA RETTSSAKEN: