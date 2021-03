TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

Ber om frifinnelse: Sammenlignes med kvinnelige IS-slaver

OSLO TINGRETT (VG) Forsvarerne til den tiltalte IS-kvinnen mener hun må frifinnes fordi hun er et offer for menneskehandel. Måten voldelige ektemenn kontrollerte kvinnen på i Syria, sammenlignes med behandlingen av kvinnelige IS-slaver.

Av Nilas Johnsen

Forsvarer Nils Christian Nordhus ber om at tiltalte frifinnes. Subsidiært har forsvarerne forklart at straffenivået aktoratet ba om tirsdag, nemlig fire år, er alt for høyt.

– Hennes oppgaver i IS, pass av barn og hjem, hennes inngang til Syria før IS, og hennes tvangssituasjon i Syria, bør gi frifinnelse, men subsidiært gi lavere straff, sier Nordhus.

– Varigheten av oppholdet er heller ikke straffeskjerpende, slik aktor har lagt opp til, men formildende, ettersom hun ble tvunget til å bli værende i Syria, fortsetter han.

Den tiltalte 30-åringens forsvarer, Nils Christian Nordhus, begynte onsdag morgen sin prosedyre i rettssaken mot IS-kvinnen.

– Det er to spørsmål retten må ta hensyn til. Det ene er om det at tiltalte har vært gift med en ISIL-kriger, og fått barn med ham, gjør henne selv til en deltager i den samme organisasjonen.

– Det andre, aller viktigst, er mer individuelt om tiltalte. Vi forsøker å fange opp den tvangssituasjon hun har vært i. Hun er et offer for menneskehandel, det må lede til frifinnelse, sier han.

– Tiltalte ville hjem, og ble tvunget til å bli.

– Helt siden mai 2013 har hun ønsket å komme hjem til Norge, men hun har vært forhindret av ektemenn og omgivelsene. I stedet har hun havnet i en situasjon der hun ble misbrukt og tvunget til å yte tjenester, oppsummerer Nordhus.

Tirsdag ba aktoratet om fire års fengsel for kvinnen.

DISKUSJON I RETTEN: Forsvarer Nils Christian Nordhus diskuterer med statsadvokat Geir Evanger. I bakgrunnen sakkyndig Brynjar Lia, hovedetterforsker Torbjørn Fallet fra PST, og politiadvokat Line Nyvoll Nygård fra PST: Foto: Berit Roald/NTB

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen (30) tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne la kvinnen til rette for at de kunne delta i kamp for terrororstaten IS, mener påtalemyndigheten.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

Sammenlignes med slavehold

Medforsvarer Magnus Nordhus, mener det ikke er grunnlag for å dømme kvinnen for terrordeltagelse:

– Hun er blitt utsatt for menneskehandel, og de gjerningene hun har utført har hun gjort fordi hun er et offer for menneskehandel. Da kan hun ikke straffes for det, sier han.

Medforsvareren forklarer at menneskehandel er et kjent juridisk begrep, og han mener at tiltalte oppfyller kriteriene som settes for å være et offer for menneskehandel.

Magnus Nordhus viser til at flere forskere mener at selv om kvinner som terrorhæren IS holdt som slaver, og kvinner som frivillig dro til Syria for å gifte seg med IS-krigere, kom inn i tvangssituasjonen på svært ulikt vis, så er begge grupper å anse som ofre for menneskehandel.

Dette fordi også de såkalte «IS-brudene» ble tvunget til å gjennomføre husarbeid, ble holdt innelåst og påtvunget seksuelt samvær.

I FRIHET: VG fikk ta bilder av kvinnen etter at hun ble løslatt fra varetektsfengsling. Foto: Odin Jæger

Offer for trafficking

Medforsvareren mener at tiltalte ikke bør dømmes for handlinger hun har begått som offer for menneskehandel, i tråd med FNs konvensjoner mot «human trafficking».

Forsvarerteamet mener at den tiltalte ved vold, trusler og misbruk ble utnyttet til tvangsarbeid og seksuelle tjenester – og dermed ble utsatt for menneskehandel.

De viser til at tiltalte oppfyller kriteriene for både «sårbar situasjon», «tvangssituasjon» og «utnyttelse», som er kriteriene som kreves for at noe skal være menneskehandel.

Forsvarerne viser til at tiltalte befant seg i et fremmed land, behersket språket dårlig, ikke hadde tilgang til hjelpeapparat, ikke hadde kontroll over egen økonomi, ikke hadde bevegelses- og kommunikasjonsfrihet, fikk sine primærbehov som tilgang til mat kontrollert av ektemannen, og ikke hadde returmulighet.

Forsvarerne viser til at disse kriteriene er blitt lagt til grunn i norske rettssaker om ofre for menneskehandel inn til Norge.

– Når offeret kommer i en situasjon der det ikke kan gjøre annet enn å underkaste seg gjerningsperson, så er «sårbar situasjon» blitt utnyttet, sier Magnus Nordhus.

Ble utnyttet

Hovedforsvarer Nils Christian Nordhus mener at ektemannen Bastian Vasquez har holdt kvinnen isolert, innelåst, nektet henne retur og utnyttet henne seksuelt, og dermed har utnyttet henne på samme måte som i en traffickingsak.

Han mener dette mønsteret gjentok seg i de to påfølgende ekteskapene:

– Hun ble avkrevd å gifte seg på nytt med ektemann to og ektemann tre, og at hun ble avkrevd å underkaste seg sex når hun ikke ønsket det, og avkrevd å bli i Syria, sier Nordhus.

Forsvarerne mener at kvinnen under oppholdet i Syria ikke kunne avslutte «tvangsarbeid», nemlig husarbeidet hun var pålagt å gjøre i eget hjem.

– Dette forholdet sprenger skalaen for hva som er definert som tvangsarbeid i norsk rett i tidligere saker om menneskehandel, slår medforsvarer Magnus Nordhus fast.

Han viser også til at rent juridisk er det ikke avgjørende hva tiltalte visste eller ikke visste før hun dro til Syria: Personer som visste at de skulle inn i for eksempel tvunget arbeid eller seksuell utnyttelse, blir likevel juridisk ansett som ofre for menneskehandel i norsk rettspraksis.

Forsvarerne mener altså at de samme handlingene som kvinnen er tiltalt for, å passe hjem og barn for de tre IS-krigerne hun var gift med, er de samme handlingene hun ble utnyttet til å utføre.

Aktor, statsadvokat Geir Evanger, mener at sammenligningen med menneskehandel ikke kan gi straffefrihet.

– Det var ikke husarbeidet og passet av barna hun ville ut av, man kan ikke legge til grunn at dette var noe form for slavehold. Det har ikke noe med menneskehandel å gjøre, sier Evanger.

– Dette er ikke argumenter som kan føre frem. Dette er ikke forhold som kan føre til straffefrihet. Vi mener hele denne saken handler om straffeutmåling. Straffenivået i disse sakene er strengt, og det har Høyesterett bedt om, sier Evanger.

Evanger mener at straffenivået påtalemyndigheten la i sin påstand på fire år allerede hadde tatt høyde for at tvangssituasjonen tiltalte var underlagt er tatt med i vurderingen som en formildende omstendighet.

Dom i saken faller 4. mai. Les mer fra forsvarers prosedyre under.

I RETTEN: Den tiltalte kvinnen og hennes forsvarere Ann Helen Aarø og Nils Christian Nordhus. Foto: ESTHER MARIA BJØRNEBOE / NRK

Visste om Nusrafronten

I første del av prosedyren, forklarte hovedforsvarer Nils Christian Nordhus at hans klient visste at hun skulle til Syria for å gifte seg med fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Hun visste at han kriget for gruppen Jahbat al-Nusra, men Nordhus fastholder at hans klient ikke visste noe om at Den islamske staten (IS) skulle bli dannet.

– Vasquez kjempet i krig, og hans fiende var Assad-regimet. Hun trodde på den kampen den gangen, og angrer på det i dag. Men Nusrafronten var ikke IS, sier Nordhus.

Nordhus vedgår at tiltalte støttet kampen mot Assad-regimet, men at hun ikke støttet opp om interne kamper mellom ulike grupper – altså at hun ikke forventet at krigen Vasquez var del av ville bli til den blodige borgerkrigen, eller føre til dannelsen av IS-kalifatet.

POSERING: Her er fremmedkrigerne Bastian Vasquez (t.h) og to andre Syria-farere fra Norge avbildet sammen med en ukjent mann et sted i Syria. Foto: POLITIET

– Importerte kvinner

Forsvarer sier også at hans klient ikke ønsket å bli noen «IS-brud» som ble giftet bort til flere menn, men tvert imot hadde en egen intensjon med reisen til Syria, nemlig å åpne et barnehjem, slik hun snakket om i avlyttede telefonsamtaler med Vasquez.

– Hun var heller ikke klar over at Vasquez parallelt med at han var sammen med henne jobbet aktivt for å få flere kvinner til å komme til Syria og bli hans koner. Han importerte kvinner, sier Nordhus.

Nordhus mener også at hans klient ikke kunne forventes å vite at hun ikke ville kunne forlate Syria dersom hun ombestemte seg. Nordhus mener at tiltalte tvert imot trodde at hun kunne dra hjem.

Under sin prosedyre i går sa aktor, statsadvokat Geir Evanger, noe helt annet:

– Hun var klar over at dette var en én-veis billett: Hun ville ikke komme seg hjem igjen, det var lett påregnelig, sa Evanger.

Reddet av familien

Nordhus sier at tiltalte ikke fikk lov til å forlate Syria, og til slutt ble reddet av innsatsen fra familien i Norge.

– Hun angret og ville hjem til familien, hun valgte dem foran IS. Hun ble reddet av at familierelasjonen var sterk.

Faren til kvinnen har tidligere fortalt i VG om hvordan han dro til Syria og forsøkte å hente datteren hjem, men ble truet fra det av Bastian Vasquez og andre IS-medlemmer.

Nordhus forklarer at tiltalte som kvinne i IS var under en ekstrem form for kontroll: Hun ble jevnlig utsatt for vold, og all kommunikasjon hun sendte hjem til Norge kunne bli underlagt kontroll av IS.

Advokaten viser til sakkyndige som har forklart om hvordan kvinner i IS på mange måter levde som i et fengsel, der det for eksempel ikke var noe konsept om voldtekt i ekteskapet.

– En voldtekt i IS er like alvorlig som en voldtekt i Oslo. Volden er like alvorlig uansett hvem som utøver dem. Kvinner underlagt IS er fortsatt kvinner. Terrorregimet kvinner var underlagt, i kombinasjon med ektemannen, gjorde det umulig å komme ut, sier Nordhus.

Mener det ikke skaper presedens

Nordhus påpeker at han ikke mener at denne saken bør skape presedens for andre IS-kvinner.

– Det var ulike beveggrunner for å dra til Syria, noen dro etter at IS ble dannet, og noen kvinner sier fortsatt at de ikke vil hjem. Jeg mener man må se på sakene individuelt, sier Nordhus.

Igjen mener han noe helt annet enn aktor. Statsadvokat Evanger har sagt til VG at han mener denne saken er viktig for fremtidige saker, både hva skyldspørsmål og straffeutmåling angår.

– Saken er den første av sitt slag, så den vil helt åpenbart sette dagsorden for denne type sak, sier Evanger.

Vold i hjemmet

Nordhus mener at hans klients ufrivillighet i Syria var knyttet til volden hun ble utsatt for i hjemmet av Bastian Vasquez.

– Hun ble kvelt til hun fikk dødsangst, hun ble sparket og slått, hun ble påtvunget sex når hun ikke ønsket det, sier Nordhus.

Aktor har forklart at påtalemyndigheten ikke betviler at Vasquez utsatte tiltalte for vold og kontroll, men at det ikke er juridisk avgjørende.

– På sett og vis var hun frarøvet sine rettigheter totalt, og var helt avhengig og underlagt krigerektemannen Bastian Vasquez, sa statsadvokat Evanger i sin prosedyre.

– Prøvde å komme hjem

Nordhus viser til at kvinnen fortalte sin far våren 2014 at terrorkrigeren Vasques nektet henne å forlate Syria og dra tilbake til «de vantros land».

Dette var i forbindelse med at kvinnen hadde bedt om å få dra til Tyrkia, for å møte sine foreldre der. Ifølge tiltalte var planen at dersom hun kom seg til Tyrkia, så ville hun ikke vende tilbake til Syria.

Farens meldinger står i grønt, og IS-kvinnens svar i blått:

Nordhus viser også til at tiltalte etter at Vasquez dør i Syria under produksjon av bomber for IS, opprettet kontakt med den norske advokaten Bjørn Nærum.

I den første kommunikasjonen med advokat Nærum, som VG har fått tilgang til, ber hun advokaten hjelpe henne ut av landet.

I eposten, sendt den 16. april 2015, forklarer kvinnen at hun er norsk statsborger og har et lite barn født i Syria som mangler pass, og hun ber advokaten om å hjelpe henne.

– Det er bevist gjennom dette advokatbrevet at hun forsøkte å komme seg hjem til Norge, sier Nordhus i retten.

Trafficking til Raqqa

Påtalemyndigheten sa seg enige i at kvinnen ønsket å forlate IS-området rett etter at Vasquez døde i april 2015, men har sagt til VG at det ikke betyr noe at hun ble holdt igjen mot sin vilje.

Aktor har også påpekt at påtalemyndigheten mener at tiltalte i perioden hun var gift på nytt med sin andre ektemann, en shariadommer fra Egypt, hadde «slått seg til ro i IS». Dette bestrider Nordhus:

– Hun var helt prisgitt å få komme ut via en mannlig verge, hun gjorde flere forsøk, og det gikk ikke, sier Nordhus.

– Hun hadde forsøkt i flere måneder å komme seg hjem, da hun ble nødt til å gifte seg igjen. Hun ønsket ikke det, men i IS var man under press til å gifte seg på nytt.

Forsvareren sier flere menn oppsøkte den tiltalte da hun var blitt enke, og ba henne om å få gifte seg med henne. Dette var forventet av kvinner i IS, som ble enker da krigerne de var gift med døde, ifølge forsvareren.

– Hun prøvde å overleve med en liten gutt. Hun måtte ta denne ektemannen eller plasseres i et kvinnehus og tvangsgiftes, sier Nordhus.

Det var gjennom giftermålet med denne mannen at tiltalte flyttet til Raqqa. Mannen lovet ifølge tiltalte å føre henne til grensen, men brøt løftet. Nordhus mener kvinnen ikke «slo seg til ro» i IS, snarere innså at hun ikke klarte å unnslippe fra IS-hovedstaden.

– Hun ville fortsatt hjem, det viser meldinger. Men det var krigshandlinger rundt henne, hun hadde etter hvert to små barn, sier Nordhus.

Det tredje ekteskapet

Nordhus forklarer at shariadommeren etter hvert dør i en krigshandling, men tiltalte må da gifte seg på nytt.

– Sakkyndige har forklart at en kvinne i IS ikke kan være singel. Hun er livredd for å bli giftet til en ny voldelig mann, men hun er nødt til å gifte seg på nytt. Det var en situasjonstvang.

Det ender med at tiltalte da gifter seg med en tredje mann. Aktoratet mener denne mannen, også en egypter, var tilknyttet IS, mens forsvarer sier denne mannen ikke aktivt deltok i krigen.

– Den tredje ektemannen går med på å hjelpe henne ut, men da er krigen så alvorlig at det ikke blir mulig.

Ba om fire års fengsel

Aktor ber om fire års fengsel for terrordeltagelse: Påtalemyndigheten mener at den tiltale IS-kvinnen var godt kjent med borgerkrigen, visste at hun skulle gifte seg med en terrorkriger, og likevel dro frivillig til Syria.

– Fire år er en veldig streng påstand, ingen tvil om det. Men vi har sett den opp mot fremmedkrigersaker, og man hadde kommet høyere opp dersom en kriger hadde vært så lenge som seks år i Syria, sa statsadvokat Geir Evanger til VG etter sin prosedyre tirsdag.

Dette er aktoratets hovedpunkter mot den tiltalte:

Hun visste at hun reiste til et land der det var en forferdelig borgerkrig.

Hun visste at ektemannen deltok væpnet i den borgerkrigen.

Hun visste at Bastian Vasquez var med på grusomme handlinger.

Hun visste at Vasquez var tilknyttet terrorgruppen Jahbat-al Nusra.

Hun hadde veldig god kunnskap om hva som ville møte henne i Syria, og at det ville bli vanskelig for henne å reise inn.

Hun visste også nok om synet på religion til å kunne forutse at hun ville bli helt prisgitt ektemannen.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: PRIVAT

Kvinnen ble hentet hjem fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

