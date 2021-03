NY FN-JOBB: Ingrid Gjerde skal ut i FN-oppdrag som styrkesjef på Kypros, utnevnt av FNs generalsekretær. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Norsk general blir FN-styrkesjef på Kypros

Den norske generalmajoren Ingrid Gjerde er utnevnt til ny sjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros. Nå gjør FN-sjefen Antonio Guterres et nytt forsøk på å bringe grekere og tyrkere sammen i den frosne konflikten.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag har FN bekreftet at den norske toppoffiseren er utnevnt.

Ingrid Gjerde er nå sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben. I en lang militær karriere har hun også vært sjef for HM Kongens Garde, nestkommanderende i Hæren, og kontingentsjef i Afghanistan. Hun har også vært ute i FN-tjeneste tidligere.

– Jeg håper jo å kunne skape et tillitsforhold til partene, gjennom den jeg er og at jeg representerer Norge, sier Gjerde til VG.

1100 soldater

Hun overtar om kort tid kommandoen over om lag 1100 FN-soldater, i hovedsak fra Storbritannia, Slovakia og Argentina. Styrken med de blå beretene har vært på Kypros siden 1973 for å ivareta stabilitet i buffersonen som skiller det greske Kypros fra det tyrkiske Kypros.

Flere nordmenn har vært engasjert på Kypros: Den tidligere HV-sjefen, generalmajor Kristin Lund, var også styrkesjef på Kypros fra 2014.

I en periode var Espen Barth Eide, som nå er stortingsrepresentant for Ap, spesialutsending for FN til Kypros fram til 2017, men hans innsats som fredsmegler førte ikke fram til en avslutning av konflikten.

Men nå ha FNs generalsekretær innkalt partene på Kypros til nye møter i håp om å få i gang en fredsprosess igjen.

– Det er jo en Interessant tid fordi det kan være bevegelse i konflikten nå. Men dette er neppe en konflikt som kan løses over natten, sier Ingrid Gjerde til VG.

Forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, skriver i en epost til VG at han er stolt og glad for at FN valgte den norske generalmajoren til den utfordrende jobben:

«Ingrid Gjerde er en svært dyktig offiser som har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb for FN på Kypros. Hun har solid internasjonal erfaring med seg inn i denne viktige lederstillingen», skriver forsvarssjefen.