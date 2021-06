SISTE VALGMØTE: Statsminister Abiy Ahmed under sitt siste valgmøte i forrige uke. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Etiopia: Borgerkrig, sultkatastrofe – og valg

Regjeringen beskyldes for folkemord og over hundre valgdistrikter holdes stengt grunnet krig og konflikt. Men nobelprisvinneren som er statsminister lover å holde Etiopias «første frie valg».

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Etiopia skal mandag velge ny nasjonalforsamling samtidig som hundretusener sulter i den krigsrammede provinsen Tigray, der det i likhet med flere andre områder er for urolig til å holde valg.

– Dersom man skal tro på at statsminister Abiy Ahmed fortsatt har en visjon om et mer demokratisk og moderat Etiopia, så kan han holde valg nå, sier landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Etiopia, Eivind Aalborg, til VG.

Statsministeren beskriver valget som Etiopias «første forsøk på å holde et fritt og rettferdig valg».

– Det er borgerkrig, vold og boikott. Men det kan likevel kanskje bli det mest frie valget, med den største deltagelsen, siden 1990-tallet. Etiopia er i en prosess, og har en svært autoritær bakgrunn, utdyper Aalborg på telefon fra den etiopiske hovedstaden Addis Abeba.

LITE MAT: Flyktninger fra Tigray deler et måltid bestående av ingeras, en type flattbrød, på et bilde fra 19. juni.

Borgerkrig og sult

Statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris i Norge i 2019, etter å ha forhandlet frem fred med nabolandet Eritrea. Utdelingen er blitt sterkt kritisert etter at en blodig konflikt brøt ut i provinsen Tigray i fjor høst.

Konflikten, som har utviklet seg til en borgerkrig, har også ført til at nødhjelp ikke kommer inn i provinsen. Så mange som 350.000 står i akutt fare for sult, advarer FNs matvareprogram (WHO).

– Situasjonen i Tigray er svært, svært alvorlig. Hundretusener står i fare for å sulte i hjel, og millioner er rammet av krigen, sier Aalborg.

– Det etiopiske lederskapet beskyldes for folkemord i Tigray, hvordan påvirker det valget?

– Regjeringen sier de kun har konflikt med opprørerne i TPLF i Tigray, ikke med sivilbefolkningen. Men i de 35 valgdistriktene i Tigray kan ikke valget gjennomføres nå.

Krig i Etiopia: – Det største omdømmetapet for Fredsprisen noen gang

FORBEREDER VALGET: Valgurner bæres frem i byen Bahir Dar i Etiopia. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Begrenset deltagelse

I tillegg til Tigray, er det 64 andre valgdistrikter som har utsatt mandagens valg til september, grunnet konflikt og uro.

Altså er det over hundre av Etiopias 547 valgdistrikter, som ikke skal avholde valg nå. I tillegg er det flere opposisjonspartier som boikotter valget.

– Statsministeren får kritikk for å gjennomføre valget i en slik situasjon, men det er allerede utsatt to ganger, og enda en utsettelse kunne ført til mer uro, mener Aalborg.

USA, som lenge har vært regnet som en nær alliert av Etiopia, er blant dem som ser med uro på det forestående valget, skriver NTB. Også EU er bekymret og har gjort det klart at de ikke akter å sende observatører til valget.

– Kritikken fra USA og EU ser ut til å gjøre statsministeren mer populær her i Etiopia, så det ligger an til at han vinner valget, sier Aalborg.

SPESIALSTYRKER: En soldat fra Amhara Special Forces i byen Dansha i Etiopia på et bilde fra november i fjor.

Store forventninger

Mange etiopiere og omverdenen hadde store forventninger da Abiy Ahmed kom til makten i 2018. TPLF hadde da hatt makten siden gruppen styrtet militærdiktatoren Mengistu Haile i 1991.

Tigrayene utgjør bare 6–7 prosent av Etiopias befolkning, og Abiy anklaget TPLF for omfattende korrupsjon, maktmisbruk og overgrep.

Abiy tilhører selv oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, og han lovet omfattende politiske og økonomiske reformer. Han inngikk også en fredsavtale med TPLFs erkefiende, nabolandet Eritrea, og lovet å løfte millioner av etiopiere ut av fattigdom.

Men Etiopia er i dag tynget av en utenlandsgjeld på rundt 250 milliarder kroner takket være den kostbare krigen i Tigray, coronapandemien og flere store infrastrukturprosjekter. Mesteparten av gjelden er til Kina, skriver NTB.