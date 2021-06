SIKRET: Her i Villa la Grange i Genève skal presidentene Joe Biden og Vladimir Putin møtes onsdag. Hele parken rundt er nå stengt ned med piggtråd og væpnet vakthold. Foto: Terje Bringedal

Genève stenger ned – her kan USA og Russland bli enige

GENEVE (VG) Sveitsiske sikkerhetsstyrker har rullet ut piggtråd og kjørt fram luftvern til Genève, før USAs president Joe Biden landet ved foten av Alpene klokken 16.16 tirsdag ettermiddag.

Publisert: Nå nettopp

Den russiske presidenten Vladimir Putin er ikke ventet inn til Genève før onsdag morgen.

Da kan det første toppmøtet finne sted mellom USA og Russland starte siden juli 2018, da Putin møtte president Donald Trump i Helsingfors.

Selve møtet skal holdes i 1700-tallsbygningen Villa La Grange, inne i en godt beskyttet park nær Genève sentrum.

Ifølge forhåndsomtalen vil det neppe bli direkte forhandlinger mellom de to topplederne.

les også NATO-toppene enige om knallhard front mot Russland

President Joe Biden ble møtt av blant andre USAs ambassadør til Sveits, Robert Wood, da Biden landet i Genève tirsdag ettermiddag. Foto: Denis Balibouse / Pool Reuters

Gjøre opp status

Det blir trolig heller en samtale mellom to svært erfarne ledere, for å gjøre opp status i et forhold som både USA og Russland anser for å være på det laveste punktet siden den kalde krigen.

Begge presidentene har beklaget mangelen på forutsigbarhet og stabilitet i forholdet mellom landene. Nå har de sjansen til å gjøre noe med det.

LETTKLEDD I GENEVE: Folk nøt sommerværet og lot seg ikke forstyrre av toppmøte-styr utenfor Villa La Grange tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Bringedal

Hele Eaux Vives-parken som omgir møtestedet, er nå stengt og forseglet med sperringer og piggtråd.

Tirsdag ettermiddag kunne VG også observere at et mobilt luftvernbatteri er utplassert ved stranden av Genève-sjøen, bare noen hundre meter fra parken. Innen onsdag morgen vil også deler av innsjøen være stengt for all båttrafikk.

I sol og nær 30 graders varme var det mange som koste seg på stranden like ved parken. Det var ingen demonstranter å se – det kan skyldes et forbud fra myndighetene – og folk som passerte sa de hadde lave skuldre om utfallet av møtet.

les også Biden truer Putin før toppmøte

10 år i forskjell

Men det er ingen grunn til å ha store forventninger om konkrete resultater fra dette toppmøtet med den ferske amerikanske presidenten Biden (78) og den 10 år yngre russiske presidenten Putin (68).

Men der Biden er overlegen i alder, har Putin betydelig lengre erfaring som landets toppleder: Han ble valgt til Russlands president første gang allerede i 1999.

les også Russland-ekspert før toppmøtet: – Har nådd en bunn

Usannsynlig

– Vi venter ikke en lang liste av konkrete leveringer fra dette møtet, sier en amerikansk tjenestemann tirsdag ettermiddag, ifølge Reuters.

Putins utenrikspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sa dagen før møtet, at noen form for avtaleinngåelse er usannsynlig, men at et møte uansett kan være nyttig.

– Vi snakker om to forskjellige politiske systemer. Et hvor Putin tar beslutninger nesten på egen hånd og et annet hvor Biden i stor grad er bundet av Kongressen og har langt mindre manøvreringsrom, sa Jakub M. Godzimirski, seniorforsker på NUPI, til VG før toppmøtet.

LUFTVERNBATTERI: I umiddelbar nærhet av møtestedet for Joe Biden og Vladimir Putin, er det satt opp et mobilt luftvernavdeling. Foto: Terje Bringedal

Biden har varslet at han vil snakke rett ut til Putin om alle problemene mellom landene:

– Jeg vil gjøre det klart at det er områder der vi kan samarbeide, hvis han vil. Hvis han ikke vil, og fortsetter sine skadelige aktiviteter på blant annet datasikkerhet, så vil vi svare med samme mynt. Og vi skal gjøre det helt klart hvor den røde linjen går, sa Biden etter NATO-toppmøtet som han deltok på i Brussel mandag kveld.

Putin har for sin del sagt at Russland ikke har sett mye til forutsigbarhet og stabilisert i USA de siste årene.

HER: To stoler er satt opp inne i Villa la Grange i Genève, foran toppmøtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin torsdag. Bygningen eies av Genève by, og inneholder byens bibliotek. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Men de to er ikke uten felles interesser:

** Våpenkappløp og modernisering av atomvåpen er uhyre kostbart for begge sider. Her har i alle fall NATO et håp om at nedrustning kommer på agendaen. Landene er allerede enige om å forlenge Nye Start-avtalen med fem år.

** De to har felles interesse i at Iran-avtalen består, og at USA vender tilbake til avtalen som Donald Trump forkastet tidlig i sin presidenttid.

** Verken Russland eller USA kan se seg tjent med at Afghanistan faller i Talibans hender fullstendig når NATO trekker seg ut i løpet av sommeren.

PÅ JOBB: Denne journalisten rapporterte for Channel Russia utenfor toppmøte-stedet i Genève tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Bringedal

Men problem-listen er enda mye lengre: Krisene i og rundt Ukraina – som Biden selv har sagt står på toppen av hans liste. Hviterussland. Syria. Behandlingen av opposisjonelle, som Aleksej Navalnyj. Gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland.