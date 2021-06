BØDLENE: Ratko Mladic(t.v.) og Radovan Karadzic er begge dømt til livstid for å ha begått forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia. Foto: RANKO CUKOVIC / X00339

«Slakteren fra Bosnia» tapte ankesaken

Den bosnisk-serbiske tidligere generalen Ratko Mladic (79) er dømt til livstid i fengsel i ankesaken mot ham, som han også ble i den første rettssaken i 2017.

Av Harald Berg Sævereid

Noen glohete sommerdager i 1995, i den nord-bosniske landsbyen, Srebrenica, stuet de bosnisk-serbiske styrkene under Ratko Mladics kommando sammen rundt 8000 bosnisk-muslimske menn og ten-åringsgutter.

Mellom 11. og 22. juli gjennomførte Mladic soldater det som er den verste massakren på europeisk jord etter 2. verdenskrig.

SØRGER: En bosnisk kvinne ser på navnelisten over de minst 8000 menn- og ten-åringsgutter som ble massakrert i Srebrenica for 26 år siden. Foto: Darko Bandic / AP

Etnisk rensing inngikk i borgerkrigen som fulgte etter at staten Jugoslavia ble brutt opp i 1990. Massakren i Srebrenica vil forbli en skamplett i FNs historie. FN-soldater som skulle kontrollere at Srebrenica var en såkalt sikker sone for sivilbefolkningen, unnlot å gripe inn da Mladic beordret sine styrker å meie ned de tusener av forsvarsløse mennesker.

26 år etter det grusomme folkemordet i Srebrenica hadde Ratko Mladic et lønnlig håp om å få opp saken på ny, men den Internasjonale straffedomstolen i Haag opprettholdt dommen, og avviste Mladics anke.

«Slakteren»: Etter ti år på flukt ble Ratko Mladic tatt, innhentet av en blodig fortid. Nå har han tapt ankesaken. 78-åringen er dømt til livstid i fengsel. Foto: Jerry Lampen / POOL / ANP POOL

Den beryktede bosniske-serberen, som under borgerkrigen ble kjent under navnet, «slakteren fra Bosnia», soner en livstidsdom for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Ratko Mladic var på rømmen og skjulte seg i landsbyer nord i Serbia en ti-års periode, før han ble pågrepet i 2011.

Sammen med den bosnisk-serbiske politiske lederen, Radovan Karadzic, ble Mladic selve symbolet på uhyrlighetene, den etniske rensingen og massakrene i det tidligere Jugoslavia.

Den for mange karismatiske Radovan Karadzic ble sommeren 2008 pågrepet på en buss ut av Beograd, forkledd som alternativguru.

Han var de bosniske serbernes politiske leder, og i følge påtalemyndighetene drivkraften bak både den 44 måneder lange beleiringen av Sarajevo og ikke minst Srbrenica-massakren. Den verste krigsforbrytelsen siden andre verdenskrig kostet 8000 bosniske muslimer livet i juli 1995.

Karadžić har hele tiden bedyret sin uskyld. Han mottok livstidsdommen uten å fortrekke en mine.