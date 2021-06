PRESIDENTFAMILIE: Nicaraguas visepresident Rosario Murillo (t.v.) er gift med landets president Daniel Ortega (t.h.). Sammen har de datteren Camila Antonia Ortega Murillo, som onsdag ble satt på USAs sanksjonsliste. Foto: INTI OCON / AFP

Politiske motstandere pågrepet i Nicaragua: − Kald krig-stil

President Daniel Ortega (75) fester grepet om makten. På få dager har Nicaragua pågrepet den ene utfordreren etter den andre.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Til sammen er fem mulige presidentkandidater nå pågrepet i det mellomamerikanske landet, skriver New York Times.

– Vi er vitne til noe som mangler sidestykke i moderne, latinamerikansk historie: En tilbakevending til diktaturer i kald krig-stil, sier Mateo Jarquin, som er ekspert på Nicaragua ved universitetet Champan i California i USA til avisen.

Det vakte oppsikt da Nicaraguas opposisjonsleder Christina Chamorro (67) ble pågrepet og siktet for hvitvasking av penger onsdag i forrige uke. Hun var ventet å stille som president Ortegas hovedutfordrer i presidentvalget 7. november, og pågripelsen blir ifølge Guardian sett på som et forsøk på å stoppe henne på veien mot makten.

– Dette reflekterer Ortegas frykt for frie og rettferdige valg, skrev USAs utenriksminister Antony Blinken på Twitter etter pågripelsen.

PÅGREPET: Opposisjonsleder Cristiana Chamorro under en pressekonferanse 31. mai. Få dager senere ble hun pågrepet av politiet. Foto: INTI OCON / AFP

Den tidligere diplomaten Arturo Cruz ble også pågrepet i forrige uke, mens akademikeren og aktivisten Félix Maradiaga og økonomen Juan Sebastián Chamorro ble pågrepet tirsdag denne uken. Onsdag fortsatte kampen mot opposisjonen, da aktivisten José Pallais ble pågrepet.

– Disse hendelsene gjør det klart at veien mot valget vil bli preget av undertrykkende handlinger som gjør det umulig for befolkningen å utøve sin politiske rett uten frykt for represalier, sier Erika Guevara-Rosas, som er leder for Amerika-kontoret til Amnesty International onsdag.

les også Ektemannen Ángel (42) ble drept mens han filmet demonstrasjonene i Nicaragua: – Jeg må kjempe for datteren vår

Sanksjoner mot presidentdatter

Også USA reagerer kraftig på det som skjer i landet, der Ortega har vært president siden 2006.

Onsdag innførte de sanksjoner mot fire av presidentens støttespillere, deriblant hans datter Camila Antonia Ortega Murillo, skriver NTB. Hennes mor er Ortegas kone – og landets visepresident – Rosario Murillo.

Ortegas datter har i flere år vært en av foreldrenes nærmeste rådgivere, og hun leder TV-kanalen Canal 13. Ifølge USA sprer den propaganda om regimet. President Ortega anklages også for å promotere egne mediekanaler og for å skvise ut konkurrenter.

President Daniel Ortega poserer sammen med to politibetjenter i 2018, etter flere uker med demonstrasjoner som ble slått hardt ned på av myndighetene. Foto: Cristobal Venegas / AP

USA har også satt Nicaraguas sentralbanksjef Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, nestlederen i nasjonalforsamlingen Edwin Ramon Castro Rivera, og generalen Julio Modesto Rodriguez Balladares på sanksjonslisten.

Reagerer kraftig på sanksjoner

Etter at myndighetene slo kraftig ned på flere demonstrasjoner i 2018 har USA satt stadig flere personer på sin såkalte svarteliste, og visepresident Murillo og flere av presidentparets sønner var allerede på denne listen. Ifølge New York Times har ikke sanksjonene hatt noen effekt på regimets politikk.

– Det koster å være delaktig i regimets undertrykking. USA vil fortsette å bruke diplomatiske og økonomiske verktøy mot medlemmer av regimet som er med på denne bølgen av undertrykking, sier talsmann for USAs utenriksdepartement Ned Price onsdag, ifølge Reuters.

Andrea Gacki, som leder sanksjonskontoret i det amerikanske finansdepartementet, sier at presidentens handlinger «driver landet enda dypere inn i tyranni».

Nicaraguas visepresident Murillo reagerer kraftig på sanksjonene fra USA.

– De er ulovlige, tilfeldige, tvangspregede og ensidige, sier hun ifølge Washington Post.

Ifølge henne er de pågrepne opposisjonspolitikerne «forrædere» som ønsker å begå et statskupp, skriver avisen.