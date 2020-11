Klikk for å aktivere kartet

Raketter avfyrt mot Eritreas hovedstad Asmara

Raketter ble lørdag avfyrt fra Tigray-regionen i Etiopia mot flyplassen og et annet mål i Eritreas hovedstad Asmara.

NTB-AFP

Nå nettopp

Nyhetsbyrået Reuters har innhentet informasjonen fra fem diplomater i regionen. Det er ikke bekreftet hvem som avfyrte rakettene, men tidligere lørdag truet ledere i Tigray-regionen med å angripe Asmara.

To diplomater i området opplyser til AFP at informasjonen de har fått tilsier at flere av rakettene traff i nærheten av flyplassen.

Det var ikke umiddelbart klart hvor mange raketter som ble avfyrt, hvor i Tigray de ble avfyrt fra, om de planlagte målene ble truffet, eller hvor store skader de har medført.

Radio Erena, en Paris-basert utvandrerdrevet radiostasjon, som sympatiserer med Eritrea, siterer innbyggere i Asmara på at det i alt er snakk om fire eksplosjoner.

Ingen kommunikasjon

Kommunikasjonen inn og ut av Tigray har vært blokkert siden konflikten brøt ut, og lørdag var det ikke mulig å ringe til Asmara.

Hverken Eritrea eller TPLF, som er bitre fiender, hadde uttalt seg om rakettangrepet lørdag.

Det har de siste ukene vært væpnet konflikt mellom den etiopiske sentralstaten og myndighetene i TPLF-partiet i Tigray-regionen. Sent fredag kveld ble konflikten utvidet til andre deler av Etiopia da TPLF-styrker avfyrte raketter mot to flyplasser.

les også Etiopia fester grepet om Nilen: Åpner omstridt kjempedemning om to uker

Kan true stabiliteten

Angrepene fører til bekymring om at konflikten skal eskalere og true stabiliteten i den bredere regionen.

Statsminister Abiy Ahmed, som i fjor ble tildelt Nobels fredspris, har lovet en rask slutt på de borgerkrigslignende kampene. Men han sier han ikke vil gi seg før den regionale regjeringen, som er dominert av Tigray-folket, er fjernet.

TPLF var dominerende i etiopisk politikk i nesten tre tiår, og førte en brutal krig langs grensen mot Eritrea mellom 1998 og 2000, der tusenvis døde.

Abiy kom til makten i 2018 og vant Nobelprisen i fjor, i stor grad takket være innsatsen for fred mellom de to nabolandene.

Publisert: 15.11.20 kl. 02:48

Les også

Mer om Eritrea Etiopia