ELEKTRISK STOL: I South Carolina skal fanger som venter på å bli henrettet få velge mellom elektrisk stol eller skyting, hvis ikke giftsprøyte er tilgjengelig. Foto: Kinard Lisbon/South Carolina Department of Corrections/AP

Delstat i USA: Dødsdømte fanger skal kunne bli henrettet ved skyting

I mangel på giftsprøyter åpner nå de folkevalgte i South Carolina opp for at fanger som er dømt til døden skal kunne bli henrettet ved skyting. Forklaring? De ønsker fortgang i henrettelsesprosessen.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag stemte delstatskongressen for forslaget om å innføre muligheten for å henrette fanger ved å skyte dem.

Det ble godkjent med 66 mot 43 stemmer.

Fangene skal da, ifølge nyhetsbyrået AP, få muligheten til å velge mellom om de ønsker å bli henrettet med den elektriske stolen, eller om de skal bli skutt.

Men dette er kun hvis giftsprøyten ikke er tilgjengelig.

GUVERNØR: Republikaneren Henry McMaster sier han vil signere lovforslaget. Foto: Jeffrey Collins / AP

Guvernør vil signere

Forslaget ble egentlig vedtatt av senatet i delstaten i mars, men det har nå blitt gjort noen endringer i lovforslaget.

Nå skal den gjennom en rutinemessig signering i senatet før den sendes videre til den republikanske guvernøren Henry McMaster, som allerede har sagt at han vil signere det.

– Vi er nå ett steg nærmere at ofrenes familier og deres kjære skal få rettferdigheten og avslutningen de fortjener. Jeg vil signere lovforslaget med én gang jeg får det på pulten min, skriver guvernøren i en twittermelding natt til torsdag norsk til.

South Carolina blir med det den fjerde delstaten som gjør det mulig å henrette fanger ved skyting.

Det er allerede lov i delstatene Mississippi, Oklahoma og Utah.

«Positivt for rettssystemet»

Det er ti år siden delstaten har henrettet noen som har blitt idømt dødsstraff, men med denne loven mener forkjemperne at «pausen» vil være over.

I henhold til gjeldende lov blir dødsdømte dømt til å dø ved giftsprøyten, med mindre de velger den elektriske stolen. Men det er en landsdekkende mangel på medikamentene som kreves for giftsprøyten – noe som gjør det vanskelig for delstaten å gjennomføre henrettelsene.

– Å få dødsstraff tilbake på banen vil være positivt for rettssystemet, jeg vet i hvert fall at det vil være det for ofrene, sier republikanske Tommy Pope, R-York.

MOTSATTE SEG FORSLAGET: Demokrat Justin Bamberg på talerstolen under debatten om lovforslaget som ble godkjent onsdag. Foto: Jeffrey Collins / AP

South Carolina var tidligere blant de amerikanske delstatene hvor det ble gjennomført flest dødsstraffer, og mellom 2000 og 2010 ble det gjennomført i snitt litt under to henrettelser i året.

Likevel skal det nå stå flere fanger på venteliste for å bli henrettet, melder nyhetsbyrået AP.

les også Den ukjente historien om dødsdømte Lisa

Men det er trolig ventet at det vil komme søksmål mot den nye loven.

– Dette lovforslaget tar sikte på å drepe tre levende mennesker med pust og puls, sa den demokratiske kongressrepresentanten Justin Bamberg før avstemningen onsdag.

Han antydet at de som stemte for å godkjenne loven var delaktige i henrettelsen.

Demokratene ønsket å gjøre flere endringer i lovforslaget, men alle forslagene ble stemt ned.