SLIPPER ETTERFORSKNING: Donald Trump slipper en etterforskning av om en betaling til pornostjernen Stormy Daniels var et brudd på amerikanske valglovgivning. Foto: [MANDEL NGAN, JOE RAEDLE] / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump slipper hysj-penge etterforskning

Den føderale valgkommisjonen har valgt å ikke gå videre med en etterforskning mot ekspresident Donald Trump.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Dermed slipper Trump å stå til ansvar for millionbetalingen til pornostjernen Stormy Daniels.

Etterforskningen skulle vært rettet mot utbetalingen av 1,2 millioner kroner til Daniels før valget i 2016, angivelig for at hun skulle holde tett om et forhold til Trump.

Pengene ble utbetalt av Trumps daværende advokat Michael Cohen, som ble dømt til fengsel, mens den føderale domstolen identifiserte Trump som medsammensvoren.

Saken mot Trump kunne ha blitt gjenåpnet nå som han ikke er president, men republikanere i valgkommisjonen valgte å ikke gå videre med saken.

Trump, som er utestengt fra Facebook og Twitter, bruker sin egen politiske organisasjon, «Save America», til å hylle avgjørelsen. Han skriver at hele saken baserte seg på løgner fra Cohen, «en korrupt og straffedømt advokat».

Trump takker kommisjonen for å avslutte et kapittel i «Fake News» og hevder at hans egen tidligere advokat Cohen løy til den amerikanske kongressen, og at hele saken ikke hadde noe med ham å gjøre.

Trump kaller også Cohen, og Stormy Daniels advokat Michael Avenatti, for «to sleske drittsekker».

Cohen slår tilbake mot sin tidligere arbeidsgiver, og står fast på at utbetalingen ble gjort på ordre fra Trump.

– Som meg burde Trump ha blitt funnet skyldig. Hvordan valgkommisjonen kunne fatte en annen beslutning er forbløffende, sier han til New York Times.

FÅR GJENNOMGÅ: Trump kaller sin tidligere advokat, Michael Cohen, for en «slesk drittsekk». Foto: Craig Ruttle / TT NYHETSBYRÅN

Valgkommisjonen var delt på midten: Den består av tre republikanere og tre demokrater, men kun fire, to fra hver side, stemte da beslutningen om å henlegge saken ble tatt.

De to republikanerne, Trey Trainor og Sean Cooksey, skriver i sin begrunnelse at de avviste å gå videre med saken fordi den allerede var tilstrekkelig opplyst under rettergangen mot Cohen.

De to demokratene, Shana Broussard og Ellen Weintraub, var for å gå videre med saken, og uttrykte sin skuffelse i en uttalelse som går i helt motsatt retning:

– Å konkludere at en utbetaling, 13 dager før valgdagen, for å legge lokk på en 10 år gammel sak som plutselig var blitt nyhetsverdig, ikke var relatert til valgkampanjen, uten å en gang ha undersøkt det, er uvirkelig, skriver de to.

PS: Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, har beskrevet kvelden med Trump i en bok som ble sluppet i 2018: – De verste 90 sekundene i hele livet mitt, har hun sagt.