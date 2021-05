SENTRAL: Rabbiner Michael Melchior har vært statsråd i Israel og er fremdeles skarpskodd politiske analytiker og fredsarbeider. Foto: MORELL / EFE

Rabbiner om konflikten: − Israel kom med en gavepakke til Hamas

Michael Melchior mener israelske myndigheter gjorde uforklarlige feil, og at de tente lunten for Hamas.

Av Harald Berg Sævereid

– Krigen kom fordi Hamas fikk det påskuddet de trengte på grunn av de feil som ble gjort, sier rabbineren til VG.

– Hvilke feil tenker du på?

– Slik jeg ser det var det fullstendig unødvendig av politiet å hindre palestinske ungdommer fra å synge og danse utenfor Nablus Gate etter gudstjenesten og påfølgende måltid. Det skapte en kjede av reaksjoner, som igjen førte til den tragiske situasjonen som nå tar uskyldige menneskeliv på begge sider, sier han.

Michael Melchior (67) er den mangeårige rabbineren ved Det mosaiske Trossamfunn i Oslo som flyttet til Israel, hvor han var medlem av det israelske Arbeiderpartiet.

Han var statsråd i to regjeringer og var statssekretær i det israelske utenriksdepartementet da Shimon Peres var utenriksminister.

Han mener det burde være opplagt for israelske myndigheter at man ikke nærmet seg Tempelhøyden og Al Aqsa moskeen. Dette området består ikke bare av fysiske bygninger, men er et religiøst symbol for alle muslimer og har en så sentral plass i hele den palestinske eksistens.

Her må man vite at det alltid vil kunne komme til en eksplosjon, mener rabbineren.

Han legger til noe han mener ikke mange har fått meg seg:

– Israelsk politi gikk også inn og avbrøt en ramadan-gudstjeneste. Det gjør man bare ikke. Det er helligbrøde.

– Muslimer identifiserer seg fullstendig med Al Aqsa og vil beskytte alt som har å gjøre med deres helligste sted, sier Melchior.

JERUSALEM: Fra den hellige by har Michael Melchior hatt tribuneplass til de dramatiske hendelsene i Midtøsten gjennom tre tiår. Foto: Harald Henden / VG

I flere tiår har Melchior vært en politisk spiller i kulissene. Han har stått i spissen for ulike fredsinitiativ. Rabbineren har innpass i flere leire, religiøse og politiske. Han er en politisk størrelse i Midtøsten. Israelske organisasjoner, palestinske partier og miljøer rundt Hamas til Fatah og toppene i PLO lytter til Michael Melchior.

– Da palestinske ledere annullerte valget mot Hamas’ ønske økte spenningen mellom Ramallah og Gaza. Hamas gjorde alt for å presse Abu Mazen (Mahmoud Abbas, palestinernes president), for at valget likevel skulle finne sted, uten å lykkes, sier Melchior.

Han hevder at Hamas derfor hadde et betydelig markeringsbehov, gitt at organisasjonen ikke lenger står politisk sterkt i befolkningen i Gaza.

– Slik sett kan man si at Israel kom med en gavepakke til Hamas, da urolighetene i Jerusalem eskalerte, mener rabbiner Melchior.

Fra sitt kontor i Jerusalem kommer han med en oppfordring til israelere og palestinere. Og til resten av verden.

– Ved å tro at så lenge vi har status quo, at ingenting skjer, og derfor lar være å forholde oss til konflikten mellom Israel og Palestina, så gjør vi en kardinalfeil. Det er derfor det plutselig eksploderer. Som det gjør nå.

Fred i den dypeste og bredeste forstand av begrepet, må være den plattformen vi må bygge på, mener Melchior.

Han sier at ingen kommer seirende ut av en krig, men at Hamas er styrket innad blant palestinerne ved å vise det palestinske lederskapet i Ramallah at de virkelig gjør noe.

– Vi fra israelsk side kan heller ikke vinne krigen selv om vi ødelegger palestinske grupperingers våpendepot og svekker dem militært. Men Israel kan ikke tillate at Hamas sender raketter inn i Israel, sier Melchior.