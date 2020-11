Donald Trump ba dem om å «tre tilbake og stå klare». Den høyreekstreme gruppen Proud Boys mener de forsvarer USA. – Mange spør oss om vi er voldelige. Det er delvis sant, sier lederen Enrique Tarrio til VG. Nå varsler de masseprotester mot det de hevder er «et stjålet valg».

På innsiden av Proud Boys

Nå nettopp

Donald Trump ba dem om å «tre tilbake og stå klare». Nå varsler den høyreekstreme gruppen Proud Boys masseprotester mot det de hevder er «et stjålet valg».

– Vi er en gjeng menn som elsker landet vårt. Vi er nasjonalister og vi beskytter grunnloven.

I et intervju med VG gir Proud Boys-lederen sin versjon av hvem de er og hva de står for, og han gir et innblikk i hvordan den beryktede gruppen opererer.