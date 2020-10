UOVERSIKTLIG SMITTESITUASJON: Kansler Angela Merkel mener en delvis nedstenging er nødvendig for å få kontroll på smitten i landet. Foto: POOL / X80003

Tyskland strammer til: Varsler delvis nedstenging

De nye strenge tiltakene vil gjelde for hele landet og vare én måned. Blant annet stenges restauranter, barer og treningssentre.

Tysklands kansler Angela Merkel bekrefter onsdag kveld at landet fra og med 2. november vil stenge delvis ned, ifølge Reuters.

Bekreftelsen kom etter at Merkel hadde vært i samtaler med delstatsmyndighetene.

– Dette er tøffe tiltak, fastslo statslederen overfor reportere som var til stede.

Samtidig understrekte hun hvor avgjørende er at de nå tar grep, i det Merkel beskriver som en «veldig alvorlig» situasjon.

I Tyskland har antallet coronapasienter på intensivavdeling doblet seg de siste ti dagene.

Situasjonen er uoversiktlig. 75 prosent av coronatilfellene har ukjent smittekilde. Kapasiteten ved sykehusene vil bli presset til det ytterste dersom smittetallene i landet fortsetter å øke i samme tempo, advarte Merkel.

For å få kontroll over smittespredningen har myndighetene derfor besluttet at:

Restauranter, barer, treningssentre, kinoer og teatre stenges midlertidig

Man kan ikke samles mer enn ti personer privat, fra maks to husstander

Profesjonelle sportsarrangementer må gå for tomme tribuner

Innbyggerne blir oppfordret til å unngå privatreiser som ikke er strengt nødvendige

Overnatting ved hoteller blir kun tillat for nødvendige forretningsreiser

Samtidig vil barnehager og skoler fortsatt holdes åpne. Det samme vil butikker, så fremt de kan tilrettelegge for at smittevernreglene overholdes.

De siste 14 dagene er det ifølge VGs oversikt registrert 128.044 nye tilfeller av covid-19 i Tyskland. I samme periode er det meldt om 480 coronarelaterte dødsfall.

