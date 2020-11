PRESIDENT I PAPP: En av presidentens tilhengere holder et bilde av Donald Trump under en demonstrasjon i Las Vegas. Foto: John Locher / AP

USA-ekspert om Pentagon-utskiftinger: − Gjør stor skade

Fire Pentagon-topper er skiftet ut av Donald Trump. Presidenten ønsker å vise at han fortsatt drifter landet, og å underbygge påstandene om at han selv er valgvinner, mener USA-ekspert.

Nå nettopp

Fire personer, deriblant forsvarsministeren, skal skiftes ut fra sine toppstillinger i Pentagon. De nyansatte skal være Trump-lojalister, melder CNN, Washington Post og nyhetsbyrået AP onsdag.

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter i Bergen, tolker avskjedigelsen av forsvarsministeren som enten at Trump planlegger noe utenrikspolitisk som ikke er kjent, eller at han vil gi en slags straff mot Mark Esper.

– Det kan være gjengjeldelse for opplevd illojalitet etter Espers gikk ut mot Trump sist sommer. Han verdsetter lojalitet mer enn kompetanse og integritet i sine medarbeidere, sier Mjelde til VG.

Det er likevel begrenset hva slags makt de nye medarbeiderne får – også forsvarsministeren. Statsrådene kan ikke ta beslutninger separat fra presidenten, påpeker forskeren.

– Trump gjør stor skade på det amerikanske demokratiet med sin autokrat-oppførsel. Det er det mest alvorlige her. Demokratier forutsetter at lederne handler i god tro, og det gjør ikke Trump.

Trumps avgjørelse har vekket sterke reaksjoner i USA. Tidligere forsvarsminister og republikansk senator William Cohen uttrykker bekymring i et intervju med CNN:

– Oppførselen ligner mer på et diktatur enn et demokrati, sier han til kanalen.

– Viser at han drifter USA

– Amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk avgjøres i Det hvite hus og Det nasjonale sikkerhetsrådet, ikke i departementene. Presidenten får den utenriks- og forsvarspolitikken han vil ha, uansett hvem han putter i departementene, forklarer Mjelde.

– Får de makt og handlingsrom til å kunne undergrave en fredelig overføring av makten?

– Nei. Trump vil fjernes med makt, om nødvendig. Han mister all presidentmakt automatisk den 20. januar, svarer han.

– Skulle Trump gå tom for måter å vinne valget i rettssystemet, blir han nødt til å gå. Nekter han fremdeles, er det klart en lojal forsvarsminister vil være en fordel, sier Romarheim.

– Nå viser Donald Trump at han fortsatt drifter USA. Spørsmålet er hva en dønn lojalist skal brukes til som forsvarsminister de neste to månedene, sier USA-ekspert Anders Romarheim.

Han er førsteamanuensis ved IFS, med spesialisering i blant annet amerikansk sikkerhetspolitikk

Romarheim er likevel ganske trygg på at både militæret og det republikanske partiet i et slikt scenario vil trekke sin støtte.

– Jeg både håper og tror at presidentens nyutnevnte lojalist ikke får forsvaret til å marsjere i en slik situasjon. Militærinstitusjonen er drillet i at umoralske ordre ikke skal utføres ukritisk.

fullskjerm neste FIKK SPARKEN: USAs forsvarsminister Mark Esper fikk mandag sparken, etter flere uenigheter med sjefen Donald Trump.

I dagene etter at Joe Biden ble erklært som vinner av presidentvalget, har Donald Trump nektet å erkjenne nederlaget. I stedet har han fremmet mer eller mindre grunnløse påstander om valgfusk i flere delstater.

Det bekymret tilsynelatende ikke Joe Biden seg i et møte med pressen tirsdag.

– At de ikke vil anerkjenne oss nå har ikke så mye å si nå. Ingenting kan stoppe overgangen, sier Joe Biden.

Kan bli politisk uro

Anders Romarheim ved IFS mener Trumps avgjørelse kan peke mot politisk uro i tiden før makten blir gitt videre i januar.

– Trump ønsker tydeligvis et tett grep om nasjonens sikkerhetsstyrker. Det ser man ofte i borgerkriger og lignende situasjoner, sier førsteamanuensisen.

Han understreker at det er «lignende situasjoner» som er aktuelt i USA nå. Med det mener han situasjoner hvor ulike bevæpnede grupperinger tar til gatene , og havner i sammenstøt.

– Men til borgerkrig er det heldigvis enda langt igjen. Det vil i så fall kreve stor grad av organisering blant de politiske fraksjonene, og videre fysiske angrep og kontroll av forsamlingene både i delstatene og i Washington.

USA-eksperten sier det er mest sannsynlig at Trump nå gjør utskiftinger i Pentagon for å bygge videre på narrativet om at han er valgets egentlige vinner.

– I Trumps verden kan han bare tape på grunn av juks og uregelmessigheter. Det er nok derfor han kjemper så hardt for å finne bevis på noe som kan holde som et bevis for tilhengerne.

– Det kan gi han det han trenger for å holde liv i trumpismen. Myten om Trump som en evig vinner er vesentlig i hærskaren av trumpister, sier Romarheim.

Dette er de nye utnevnelsene:

Christopher Miller er utnevnt som ny fungerende forsvarsminister. Han kommer fra jobben som leder for USAs nasjonale antiterror-senter, og har ifølge CNN vært en drivkraft bak deler av Trumps politikk i Iran.

Kash Patel blir Millers stabssjef. Han er tidligere rådgiver til den republikanske kongressrepresentanten Devin Nunes. Han omtales også som en Trump-venn, og reiste blant annet rundt med presidenten på store deler av hans kampanjeinnspurt, blir Millers stabssjef. Han er tidligere rådgiver til den republikanske kongressrepresentanten Devin Nunes. Han omtales også som en Trump-venn, og reiste blant annet rundt med presidenten på store deler av hans kampanjeinnspurt, skriver AP

Anthony Tata blir ny undersjef for forsvarspolitikk. Han har flere ganger dukket opp som kommentator på Fox News, og har skapt kontroverser med flere uttalelser om islam. Han skal også ha kalt USAs tidligere president Barack Obama for en terrorist, skriver blir ny undersjef for forsvarspolitikk. Han har flere ganger dukket opp som kommentator på Fox News, og har skapt kontroverser med flere uttalelser om islam. Han skal også ha kalt USAs tidligere president Barack Obama for en terrorist, skriver Washington Post. Tata har tidligere vært rådgiver for sparkede Esper, og blir forfremmet etter at James Anderson sa opp sin stilling tirsdag.

Ezra Cohen-Watnick blir ny undersjef for etterretning. Hans første rolle i Trump-administrasjonen var som rådgiver under USAs kontroversielle blir ny undersjef for etterretning. Hans første rolle i Trump-administrasjonen var som rådgiver under USAs kontroversielle tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn . Han får jobben etter at Joseph Kernan sluttet tirsdag.

Publisert: 12.11.20 kl. 02:15

