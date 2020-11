TUT OG KJØR: I The Villages finnes det 60.000 golfbiler, og i disse dager er mange av dem dekorert med støtte til president Donald Trump og visepresident Mike Pence. Foto: Gisle Oddstad, VG

Verdens største pensjonistby: Politisk splid i eldreparadis

THE VILLAGES, FLORIDA (VG) Midt i Florida lever 130.000 pensjonister i et slags Disneyland for eldre. Alt var fryd og gammen – men så kom Donald Trump.

Solen skinner, gradestokken viser 25 grader og en ny dag skrider frem i The Villages, en helt egen by for eldre nordvest for Orlando.

Langs veiene er sykkelklubben allerede i full fart, og i bassenget har svømmeklubben begynt på lengdene sine. Tusenvis av golfbiler summer rundt i området, på vei til ett av de 693 golfhullene eller inn til sentrum for å ta en kaffe. På torget spiller The Villages’ egen radiostasjon gamle slagere og nyhetsoppdateringer fra Fox News, mens ektepar og venneflokker sitter langs de pastellfargede fortauskafeene og tar det helt med ro.

– Vi lever et fantastisk liv her! Vi er 130.000 tenåringer som tilfeldigvis er over 55 år. Folk kommer ikke hit for å dø, de kommer hit for å leve, sier Ann Bourke (72) og stråler mot oss.

Hun er opprinnelig fra Iowa, og flyttet hit fra staten New York for snart ti år siden.

The Villages kalles ofte «Disneyland for eldre», og er verdens største pensjonistby. Det er 55-års aldersgrense for å bo her, og alt er skreddersydd til målgruppens behov.

– For ethvert kortspill og fotballag du har hørt om finnes det en egen aktivitetsklubb. Selv går jeg i den irske klubben, vinklubben, golfklubben og i kirken, sier Bourke, som også er frivillig for Trump-kampanjen i The Villages.

– Vi bor i en boble, sier hun om livsstilen i byen, og later til å mene i positiv forstand.

PÅ PARTIKONTORET: Ann Bourke (72) forsøker å få flest mulig i The Villages til å stemme på Trump. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Det har vært angrep

Men etter fire år med Donald Trump som president, har boblen begynt å slå sprekker i The Villages. Nesten to av tre innbyggere i byen støtter det republikanske partiet.

Møt noen av pensjonistene, og se hva de stemmer og hvorfor:

fullskjerm neste TRUMP: – Jeg stemmer på Trump fordi han er ærlig likefrem, sier Larry Fagan (64) fra Pittsburgh i Pennsylvania. Han har bodd her i seks år.

Lenge levde demokratene og republikanerne i naboharmoni, men i det siste har det oppstått fiendtlige situasjoner.

– Det er dårlig stemning i The Villages nå, sier Chris Stanley (56), leder for demokratenes lokalkontor i pensjonistbyen.

STRID: – Før var det var det bare erting, men nå har flere sluttet å snakke med oss, sier demokratenes lokallagsleder Chris Stanley (56) om republikanerne i The Villages. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Det har vært angrep, skade på eiendom og tilfeller der de har kledd inn bilene våre med Trump-flagg. En kvinne med Biden-plakat ble dyttet ned i bakken under en Trump-rally. Det er snakk om en stor gruppe galninger, forteller hun.

Republikanernes kommunikasjonssjef i The Villages, John Calandro (74), er uenig i fremstillingen:

– Noen få har tatt litt av i forbindelse med valget og skapt kvalm, sier han til VG, og legger til at han mener det hele er blåst opp.

UNNGÅR POLITIKK: John Calandro (74) i republikanernes lokallag spiller golf med en demokrat og en partiløs. De tre unngår å snakke politikk, og da går det fint, sier han. Foto: Gisle Oddstad, VG

Utro seniorer

Uansett hvem av de to som har rett, er spliden et faktum. Og under tirsdagens presidentvalg er seniorenes stemmer helt avgjørende, særlig i vippestaten Florida, der de over 60 år utgjør en fjerdedel av de stemmeberettigede.

På meningsmålingene er det nokså jevnt løp mellom de to eldre mennene Trump (74) og demokratenes Joe Biden (77) her i solskinnsstaten:

Seniorene hjalp Trump inn i Det hvite hus, men meningsmålinger antyder nå at flere vender seg vekk fra ham og i stedet stemmer på Biden. Hvis nok eldre gjør dette, kan det sikre Biden seier i Florida – så små er marginene her.

FLAGGER: En innbygger i The Villages kjører rundt med hunden i golfbilen sin, mens Trump-flagget vaier bak ham. Foto: Gisle Oddstad, VG

I The Villages sier Stanley hos demokratene at de har tatt imot nærmere 40 republikanere som nå vil stemme på Biden.

– De spør: «Hvordan kan vi hjelpe dere å bli kvitt den fyren?» Det som fikk det til å snu for dem, er alt fra Trumps coronahåndtering, dagens verste Twitter-melding eller bare generelt dårlig politikk, sier Stanley.

Hun forteller at ingen av dem våger å stå frem offentlig, i frykt for å bli kastet ut av golfklubben eller vennegjengen.

– Det er brutalt, konstaterer Stanley.

Publisert: 03.11.20 kl. 05:36